«Сегодня иноагент — знак качества». Петербургские адвокаты объединились с «Насилию.нет»

Решение Минюста о внесении правозащитного центра «Насилию. нет» в список иностранных агентов только подтолкнуло известную петербургскую коллегию адвокатов к сотрудничеству с директором центра Анной Ривиной. Не стала скрывать своего отношения к происходящему и депутат Госдумы Оксана Пушкина. А экс-сенатор Добрынин прокомментировал «Фонтанке», что сейчас статус иноагента в России — это почетно.
По информации «Фонтанки», в России стартует программа предотвращения и разрешения гендерно-чувствительных ситуаций, направленная на планомерное снижение гендерного неравенства, насилия и дискриминации. Как сообщили нашему изданию в коллегии адвокатов Pen & Paper, она станет первым совместным проектом с правозащитным центром «Насилию. нет», который 29 декабря попал в списки Минюста как иностранный агент.
«Мы не планировали объявлять об этом до января — хотели, чтобы все, включая нас, отдохнули от непростого года, но новость о том, что Минюст признал центр по борьбе с насилием «Насилию. нет» иностранным агентом, подтолкнула нас, — рассказала партнер Pen & Paper Екатерина Тягай, добавив: «Мы готовы высказываться, считаем это необходимым».
По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, кто, как известно, давно сотрудничает с центром «Насилию. нет», «новая команда выведет борьбу за равенство прав женщин и мужчин, за адекватную защиту наших граждан в борьбе с дискриминацией и насилием на новый уровень. «Потому что объединились профессионалы», — пояснила она.
Сама Анна Ривина отметила журналисту «Фонтанки»: «Помощь же может потребоваться как пострадавшей от домогательств стороне, так и лицу, в адрес которого прозвучали обвинения в домогательствах, а также работодателю, заинтересованному в мирном разрешении ситуации и минимальных репутационных потерях».
В свою очередь старший партнёр Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин отдельно прошелся по присвоению центру официального статуса иноагента. По его мнению, это означает знак особого качества в условиях современной российской государственности и своеобразное признание государством труда «Насилию. нет» по защите прав людей.
«Мы рады, что Анна Ривина теперь с нами, тем более с имиджевой точки зрения статус иностранного агента в России — по-своему почётен. Если тебе доверяет заграница, значит, то стоящий человек, — сказал он. «Когда у вас нет эффективной̆ гражданской̆ бюрократии, зато есть непомерно разросшаяся силовая, всегда резонно функции первой делегировать второй, а вторая в силу своего разумения вместо помощи людям, делающим что-то полезное, пытаются всех посчитать, поставить на учёт, и если что-то им не понравится, то привлечь», — объяснил «историю болезни» Добрынин.
Напомним, что о присвоении статуса иноагента центру «Насилию. нет» на своей странице в Facebook сообщила сама Анна Ривина. «Скажу так: 95 процентов нам прилетело за законопроект против насилия, а пять процентов — за пропаганду ЛГБТ», — написала она.
Ранее Минюст РФ впервые внес в реестр иноагентов физлиц. В него попали общественные деятели, активисты и журналисты.