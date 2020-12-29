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«Сегодня иноагент — знак качества». Петербургские адвокаты объединились с «Насилию.нет»

Решение Минюста о внесении правозащитного центра «Насилию. нет» в список иностранных агентов только подтолкнуло известную петербургскую коллегию адвокатов к сотрудничеству с директором центра Анной Ривиной. Не стала скрывать своего отношения к происходящему и депутат Госдумы Оксана Пушкина. А экс-сенатор Добрынин прокомментировал «Фонтанке», что сейчас статус иноагента в России — это почетно.

По информации «Фонтанки», в России стартует программа предотвращения и разрешения гендерно-чувствительных ситуаций, направленная на планомерное снижение гендерного неравенства, насилия и дискриминации. Как сообщили нашему изданию в коллегии адвокатов Pen & Paper, она станет первым совместным проектом с правозащитным центром «Насилию. нет», который 29 декабря попал в списки Минюста как иностранный агент.

«Мы не планировали объявлять об этом до января — хотели, чтобы все, включая нас, отдохнули от непростого года, но новость о том, что Минюст признал центр по борьбе с насилием «Насилию. нет» иностранным агентом, подтолкнула нас, — рассказала партнер Pen & Paper Екатерина Тягай, добавив: «Мы готовы высказываться, считаем это необходимым».

По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, кто, как известно, давно сотрудничает с центром «Насилию. нет», «новая команда выведет борьбу за равенство прав женщин и мужчин, за адекватную защиту наших граждан в борьбе с дискриминацией и насилием на новый уровень. «Потому что объединились профессионалы», — пояснила она.

Сама Анна Ривина отметила журналисту «Фонтанки»: «Помощь же может потребоваться как пострадавшей от домогательств стороне, так и лицу, в адрес которого прозвучали обвинения в домогательствах, а также работодателю, заинтересованному в мирном разрешении ситуации и минимальных репутационных потерях».

В свою очередь старший партнёр Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин отдельно прошелся по присвоению центру официального статуса иноагента. По его мнению, это означает знак особого качества в условиях современной российской государственности и своеобразное признание государством труда «Насилию. нет» по защите прав людей.

«Мы рады, что Анна Ривина теперь с нами, тем более с имиджевой точки зрения статус иностранного агента в России — по-своему почётен. Если тебе доверяет заграница, значит, то стоящий человек, — сказал он. «Когда у вас нет эффективной̆ гражданской̆ бюрократии, зато есть непомерно разросшаяся силовая, всегда резонно функции первой делегировать второй, а вторая в силу своего разумения вместо помощи людям, делающим что-то полезное, пытаются всех посчитать, поставить на учёт, и если что-то им не понравится, то привлечь», — объяснил «историю болезни» Добрынин.

Напомним, что о присвоении статуса иноагента центру «Насилию. нет» на своей странице в Facebook сообщила сама Анна Ривина. «Скажу так: 95 процентов нам прилетело за законопроект против насилия, а пять процентов — за пропаганду ЛГБТ», — написала она.

Ранее Минюст РФ впервые внес в реестр иноагентов физлиц. В него попали общественные деятели, активисты и журналисты.

В рамках программы будет оказываться всесторонняя юридическая помощь, учитывающая правовой, этический и гендерный аспекты. Проект ориентирован как на работу с корпорациями, университетами и госструктурами, так и на помощь в разрешении чувствительных конфликтов между частными лицами, включая процедуры медиации и примирения, представление интересов в суде, защиту репутации и неприкосновенности частной жизни, а также составление планов обеспечения безопасности для жертв домашнего и семейно-бытового насилия.

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Комментарии (26)

LiChaBaTa
Пока народ терпит эти наглецы много себе еще смогут позволить.
nuga
сколько многострочных комментов под данной темой,а под темой ареста схигумена -ниточки злорадства,ну и какой толк от ваших иноагентов,если гражданского общества по факту нет?один карнавал с трусами Навального смогло переварить так называемое общество,значит эти иноагенты и вовсе неуместны,они за общество работать не будут.
Oleg_I
Насилию - да! Вот наша программа, вот новый план Путина. Будь мужиком, против тебя весь мир. Бей первым, как завещал великий кормчий, и тебя ждет место на его галере в небесах.
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