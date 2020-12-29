«Сегодня иноагент — знак качества». Петербургские адвокаты объединились с «Насилию.нет»

Решение Минюста о внесении правозащитного центра «Насилию. нет» в список иностранных агентов только подтолкнуло известную петербургскую коллегию адвокатов к сотрудничеству с директором центра Анной Ривиной. Не стала скрывать своего отношения к происходящему и депутат Госдумы Оксана Пушкина. А экс-сенатор Добрынин прокомментировал «Фонтанке», что сейчас статус иноагента в России — это почетно.

По информации «Фонтанки», в России стартует программа предотвращения и разрешения гендерно-чувствительных ситуаций, направленная на планомерное снижение гендерного неравенства, насилия и дискриминации. Как сообщили нашему изданию в коллегии адвокатов Pen & Paper, она станет первым совместным проектом с правозащитным центром «Насилию. нет», который 29 декабря попал в списки Минюста как иностранный агент .

«Мы не планировали объявлять об этом до января — хотели, чтобы все, включая нас, отдохнули от непростого года, но новость о том, что Минюст признал центр по борьбе с насилием «Насилию. нет» иностранным агентом, подтолкнула нас, — рассказала партнер Pen & Paper Екатерина Тягай, добавив: «Мы готовы высказываться, считаем это необходимым».

По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, кто, как известно, давно сотрудничает с центром «Насилию. нет», «новая команда выведет борьбу за равенство прав женщин и мужчин, за адекватную защиту наших граждан в борьбе с дискриминацией и насилием на новый уровень. «Потому что объединились профессионалы», — пояснила она.

Сама Анна Ривина отметила журналисту «Фонтанки»: «Помощь же может потребоваться как пострадавшей от домогательств стороне, так и лицу, в адрес которого прозвучали обвинения в домогательствах, а также работодателю, заинтересованному в мирном разрешении ситуации и минимальных репутационных потерях».

В свою очередь старший партнёр Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин отдельно прошелся по присвоению центру официального статуса иноагента. По его мнению, это означает знак особого качества в условиях современной российской государственности и своеобразное признание государством труда «Насилию. нет» по защите прав людей.