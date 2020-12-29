Церемония поднятия флага на корвете «Гремящий» не была прервана падением человека за борт. Камера коллег запечатлела, как телеоператор встал на скользкий скат минной дорожки.

Момент происшествия на «Северной верфи» в Петербурге опубликован в телеграм-канале @moria40k. 29 декабря здесь состоялась передача корвета «Гремящий» Тихоокеанскому флоту. В двадцатисекундном фрагменте две сюжетные линии. «Флаг, гюйс, флаги расцвечивания — поднять», — отдает приказ командир корабля капитан 2-го ранга Олег Потапов. Оператор петербургского телеканала «Город Плюс» в это время стоит на краю вертолетной площадки, его спину прикрывает ограждение.



В следующее мгновение оркестр начинает играть марш, флаги расцвечивания взмывают над палубой, а оператор для лучшего ракурса делает шаг в сторону и скатывается за декорированный тремя веревочками борт. Далее события развиваются параллельно: под звуки марша поднимаются флаги, а по палубе носятся матросы, заглядывая за борт. Операция по спасению осталась за кадром. Мужчину достали из воды и отправили в больницу. Как сообщили «Фонтанке» в редакции телеканала, жизни и здоровью их сотруднику ничего не угрожает.

Перед падением оператор инстинктивно отбросил от себя видеокамеру. По мнению капитана 3 ранга в запасе, журналиста Андрея Краснобаева, это движение, вероятнее всего, спасло мужчине жизнь. «Могла произойти трагедия, при такой температуре воды у человека со слабым сердцем возможна клиническая смерть буквально через несколько минут, — говорит он. — Бывает и такое, что при падении в ледяную воду мышца сковывает спазм, и, если бы у оператора была в руках камера, он мог бы просто не суметь разжать руки».

