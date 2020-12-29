Церемония поднятия флага на корвете «Гремящий» не была прервана падением человека за борт. Камера коллег запечатлела, как телеоператор встал на скользкий скат минной дорожки.
Момент происшествия на «Северной верфи» в Петербурге опубликован в телеграм-канале @moria40k. 29 декабря здесь состоялась передача корвета «Гремящий» Тихоокеанскому флоту. В двадцатисекундном фрагменте две сюжетные линии. «Флаг, гюйс, флаги расцвечивания — поднять», — отдает приказ командир корабля капитан 2-го ранга Олег Потапов. Оператор петербургского телеканала «Город Плюс» в это время стоит на краю вертолетной площадки, его спину прикрывает ограждение.
В следующее мгновение оркестр начинает играть марш, флаги расцвечивания взмывают над палубой, а оператор для лучшего ракурса делает шаг в сторону и скатывается за декорированный тремя веревочками борт. Далее события развиваются параллельно: под звуки марша поднимаются флаги, а по палубе носятся матросы, заглядывая за борт. Операция по спасению осталась за кадром. Мужчину достали из воды и отправили в больницу. Как сообщили «Фонтанке» в редакции телеканала, жизни и здоровью их сотруднику ничего не угрожает.
Перед падением оператор инстинктивно отбросил от себя видеокамеру. По мнению капитана 3 ранга в запасе, журналиста Андрея Краснобаева, это движение, вероятнее всего, спасло мужчине жизнь. «Могла произойти трагедия, при такой температуре воды у человека со слабым сердцем возможна клиническая смерть буквально через несколько минут, — говорит он. — Бывает и такое, что при падении в ледяную воду мышца сковывает спазм, и, если бы у оператора была в руках камера, он мог бы просто не суметь разжать руки».
В 2011 году в Петербурге произошла трагедия при схожих обстоятельствах: оператор ВГТРК Павел Балакирев вместе с камерой упал в Неву с катера Росприроднадзора. Тело тогда нашли не сразу. Уголовное дело возбуждать не стали, назвав причиной происшествия собственную неосторожность журналиста.
Как считает Андрей Краснобаев, за безопасностью гражданских на военном корабле должны были наблюдать специально приставленные вахтенные матросы. Он отмечает, что вся вертолётная площадка корвета, где проходила церемония, покрыта антискользящим покрытием, но у скатов минных дорожек, куда не глядя наступил оператор, его нет.
«Причина происшествия — не только неосторожность оператора, но и серьёзные недостатки со стороны организаторов в обеспечении безопасности журналистов, их инструктажа. На ролике видно, что оператор предоставлен сам себе и его работу никто не контролирует. Это недопустимо на боевом корабле. Не стоит относиться к этому происшествию как к курьёзному случаю, организаторам стоит сделать серьёзные выводы», — уверен Андрей Краснобаев.