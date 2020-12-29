В Петербург привезли ещё немного вакцины. Комздрав зовёт прививаться людей 60+

Комитет по здравоохранению Петербурга разослал в районные администрации письма о начале вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет. Их теперь есть чем колоть — в город завезли 5200 доз вакцины, плюс к тем 7500, которые доставили ранее.



Как уточнили в ведомстве 29 декабря, в первую очередь необходимо организовать вакцинацию страдающим сахарным диабетом, а также хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца, потому что эти группы пациентов подвержены наибольшему риску развития осложнений в случае заражения COVID-19 и нуждаются в иммунной защите от инфекции в первую очередь.