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В Петербург привезли ещё немного вакцины. Комздрав зовёт прививаться людей 60+

Комитет по здравоохранению Петербурга разослал в районные администрации письма о начале вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет. Их теперь есть чем колоть — в город завезли 5200 доз вакцины, плюс к тем 7500, которые доставили ранее.

Как уточнили в ведомстве 29 декабря, в первую очередь необходимо организовать вакцинацию страдающим сахарным диабетом, а также хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца, потому что эти группы пациентов подвержены наибольшему риску развития осложнений в случае заражения COVID-19 и нуждаются в иммунной защите от инфекции в первую очередь.

В комитете отметили, что не все регистратуры поликлиник уже завтра будут владеть информацией о расширении категории вакцинируемых, но в ближайшее время до них её доведут.

Как писала «Фонтанка», до этого в Петербурге прививали лишь учителей, врачей, соцработников, сотрудников МВД и транспорта.

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