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«Других вариантов не было». Глава «Сбера» Герман Греф привился «Спутником V» ещё в апреле

Глава «Сбера» Герман Греф получил дозу вакцины «Спутник V» ещё в апреле, за четыре месяца до её регистрации. Об этом он 29 декабря рассказал в интервью ТАСС.

«Да, в апреле укололся «Спутником V». Тогда других вариантов не было», — заявил Греф. Он уточнил, что Сбербанку поручили проектное сопровождение производства вакцины.

«Когда я увидел, что академик Гинцбург и его команда из Центра Гамалеи привились, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним», — прокомментировал глава «Сбера» свою прививку одним из первых в России. Он добавил, что «защита работает хорошо», и в силу специфики своей работы встречался со многими людьми, которые не знали, что подхватили COVID-19, но не заразился. По словам банковского деятеля, в вакцине он не сомневался.

О том, что российская элита получила прививку гораздо раньше регистрации вакцины, писал ранее Bloomberg. Прививки «Спутником V» ещё в апреле, по данным источников издания, сделали топ-менеджеры крупных компаний, миллиардеры и чиновники.

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Комментарии (9)

Skazochny
Раньше дочки вождя? Непорядок...
Алексей Иванов
5G! Заговор! Земля плоская!!! Элиты зарабатывают на нас деньги!!! Рептилоиды!
260657101
Ещё в апреле? Первого апреля.
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