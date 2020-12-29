Вслед за «Индексом оливье» Росстат посчитал рост стоимости «селедки под шубой» — плюс 7,4% к прошлому году

Один из главных на новогоднем столе салатов — «селедка под шубой» — подорожал за год на 7,4%. Рассчитанный Росстатом объем в 1,7 кг в этом году стоит в среднем по стране 169,27 рубля.
О том, что салат оливье в этом году подорожал на 6,8%, со ссылкой на Петростат на прошлой неделе уже заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее рецепт сильно отличается от того, что в рамках собственных расчетов делала «Фонтанка» (мы положили больше колбасы и свежие огурцы, а не маринованные), поэтому рост у руководителя Центробанка получился выше, чем у редакции.
Теперь статистическое ведомство пошло дальше и исследовало, как подорожал за год второй по популярности новогодний салат — «селедка под шубой». Стоимость рассчитывалась на 1,7 кг, такой набор продуктов стоит 169,27 руб. в среднем по стране. По сравнению с прошлым годом его цена выросла на 7,4%, подсчитал Росстат.
Стоит отметить, что Петербурга подорожание «селедки под шубой» коснулось значительно меньше. Цена 1,7 кг этого салата по рецепту Росстата выросла даже меньше уровня инфляции — всего на 2,8%. Правда, сам набор в Петербурге заметно дороже, чем в среднем по стране, — 181,9 рубля.