Вслед за «Индексом оливье» Росстат посчитал рост стоимости «селедки под шубой» — плюс 7,4% к прошлому году

Один из главных на новогоднем столе салатов — «селедка под шубой» — подорожал за год на 7,4%. Рассчитанный Росстатом объем в 1,7 кг в этом году стоит в среднем по стране 169,27 рубля.

О том, что салат оливье в этом году подорожал на 6,8%, со ссылкой на Петростат на прошлой неделе уже заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее рецепт сильно отличается от того, что в рамках собственных расчетов делала «Фонтанка» (мы положили больше колбасы и свежие огурцы, а не маринованные), поэтому рост у руководителя Центробанка получился выше, чем у редакции.