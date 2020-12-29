FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
73.72р90.13р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Вслед за «Индексом оливье» Росстат посчитал рост стоимости «селедки под шубой» — плюс 7,4% к прошлому году

Один из главных на новогоднем столе салатов — «селедка под шубой» — подорожал за год на 7,4%. Рассчитанный Росстатом объем в 1,7 кг в этом году стоит в среднем по стране 169,27 рубля.

О том, что салат оливье в этом году подорожал на 6,8%, со ссылкой на Петростат на прошлой неделе уже заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее рецепт сильно отличается от того, что в рамках собственных расчетов делала «Фонтанка» (мы положили больше колбасы и свежие огурцы, а не маринованные), поэтому рост у руководителя Центробанка получился выше, чем у редакции.

Теперь статистическое ведомство пошло дальше и исследовало, как подорожал за год второй по популярности новогодний салат — «селедка под шубой». Стоимость рассчитывалась на 1,7 кг, такой набор продуктов стоит 169,27 руб. в среднем по стране. По сравнению с прошлым годом его цена выросла на 7,4%, подсчитал Росстат.

Стоит отметить, что Петербурга подорожание «селедки под шубой» коснулось значительно меньше. Цена 1,7 кг этого салата по рецепту Росстата выросла даже меньше уровня инфляции — всего на 2,8%. Правда, сам набор в Петербурге заметно дороже, чем в среднем по стране, — 181,9 рубля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Postman
Есть вообще люди которые верят Росстату?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний