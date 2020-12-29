Центр помощи «Насилию.нет» внесли в список иностранных агентов

Московский центр помощи «Насилию.нет», который оказывает поддержку жертвам домашнего насилия, признан иностранным агентом.
«29 декабря 2020 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», — говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.
«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — прокомментировала пришедшее из Минюста уведомление Анна Ривина, учредитель и директор Центра «Насилию.нет». К своему посту в Facebook она приложила часть письма, в котором приведена её цитата из интервью Forbes. В нём она сказала, что в центре «Насилию.нет» не было бы необходимости, если бы в России решалась проблема домашнего насилия.
Как НКО «Насилию.нет» был зарегистрирован в 2018 году. В марте 2020-го он оказался на грани закрытия, так как не получил государственной поддержки. В декабре Минюст инициировал масштабную проверку, т.к. центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов. Ведомство потребовало все документы, касающиеся финансовой деятельности центра, с проводимыми мероприятиями, упоминаниями в СМИ, договоры с партнерами и т.д. за последние 2,5 года.