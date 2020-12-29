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Центр помощи «Насилию.нет» внесли в список иностранных агентов

Московский центр помощи «Насилию.нет», который оказывает поддержку жертвам домашнего насилия, признан иностранным агентом.

«29 декабря 2020 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», — говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — прокомментировала пришедшее из Минюста уведомление Анна Ривина, учредитель и директор Центра «Насилию.нет». К своему посту в Facebook она приложила часть письма, в котором приведена её цитата из интервью Forbes. В нём она сказала, что в центре «Насилию.нет» не было бы необходимости, если бы в России решалась проблема домашнего насилия.

Как НКО «Насилию.нет» был зарегистрирован в 2018 году. В марте 2020-го он оказался на грани закрытия, так как не получил государственной поддержки. В декабре Минюст инициировал масштабную проверку, т.к. центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов. Ведомство потребовало все документы, касающиеся финансовой деятельности центра, с проводимыми мероприятиями, упоминаниями в СМИ, договоры с партнерами и т.д. за последние 2,5 года.

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Комментарии (7)

change_it
Не знал о такой организации. Спасибо, теперь буду знать. Значит, что-то хорошее, раз в такой список попали.
emmitya
Что вы тут вселенский плач устроили? То про эту "акционистку-лингвистку-художницу" теперь про данную организацию с красивым названием.... Неужели вы думаете, что в интервью они вам расскажут, что на самом деле получают бабки от иностранцев и на совершенно определенные цели??? Они ж не дауны, будут плакаться про "гражданское общество" и прочую псевдохрень. Просто у органов материалов на уголовку за шпионаж или измену Родине недостаточно, а вот для того, чтоб мы знали ху из ху, этих "товарищей" и определяют вполне себе открыто, как лиц и организации, работающие в интересах иностранных государств. Вот и все.... Что-то тех организаций, которые действительно помагают людям, а не лезут в политику, в данных списках нет. Да и среди 145 миллионов россиян, пока определили только 5 предателей....
Вячеслав Рогожин
Все порядочные люди и организации в России - инстранные агенты. А вот кремлевские агенты...

Кстати, припоминаю и другое название: "Враг народа"
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