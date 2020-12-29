Смольный хочет отменить 17 видов проездных и оставить 20

Как сообщает комитет 29 декабря, одно из предложений ― распространение на пригородные маршруты зоны действия Единого электронного билета по карте «Подорожник». Кроме того, запланировано упразднение шести видов проездных билетов: суточных — на 2, 4, 6, 7 суток; многоразовых проездных билетов на метро; некоторых видов месячных билетов для наземного транспорта; комбинированного билета на 10 поездок и бумажных абонементных проездных, которые действуют в течение месяца. Причина — недостаточный спрос со стороны населения. В целом будут упразднены 17 видов проездных билетов, в меню останутся 20.

Комитет по транспорту официально рассказал о своих предложениях по тарифному меню для общественного транспорта на 2021 год. Часть проездных исчезнут.

Разовый тариф на проезд, как уже сообщалось, составит 60 рублей для метро, 55 — для наземного транспорта. Стоимость наименее популярных ежемесячных билетов вырастет в среднем на 7,9%, а единого билета на 90 минут — на 2,9%. Льготные проездные для школьников и студентов будут дешевле верхнего предела, который установлен Социальным кодексом. Стоимость льготных для пенсионеров, ветеранов труда и федеральных льготников будет полностью компенсироваться из бюджета Санкт-Петербурга.

В 2021 году одна поездка по карте «Мир» в метро обойдется в 44 рубля, по «Единой карте петербуржца» — в 39 рублей. Скидка к разовому тарифу составит 16 рублей и 21 рубль соответственно.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о предложениях комтранса по части тарифов на проезд. Проезд по «Подорожнику» в наземном транспорте подорожает с 33 рублей до 36, в метро — с 38 до 41 рубля.