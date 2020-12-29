В Петербурге огласили приговор по уголовному делу о попытке вывода 1,4 млн евро из России

В Петербурге огласили приговор в отношении Алексея Щербакова, признанного виновным в попытке незаконного вывода 1,4 миллиона евро из России. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 29 декабря.
Как удалось установить в ходе судебного следствия, три года назад, работая на ООО «Анастасия», с которой у ООО «Актуальный телеканал «Война и Мир» был подписан агентский договор на поиск и закупку документальных и художественных фильмов, он оформил фиктивный контракт с кипрской компанией-нерезидентом на приобретение указанного видеоконтента на 1,4 млн евро (100 363 060 рублей. — Прим. ред.). При этом исполнять прописанные в нём обязательства никто не собирался. После этого через петербургский филиал Райффайзенбанка им была предпринята попытка вывода всей суммы за рубеж.
Однако довести свой план до конца он не сумел, так как был разоблачён сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление) и третьей части статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». «Фонтанка» подробно писала о ходе расследования в 2017 году.
Щербаков свою вину не признал и пояснил, что ничего противоправного не совершал, а просто консультировал владельца, основателя и продюсера телеканала, передавал информацию между заказчиком и исполнителем. Последние, по его утверждению, были оперативниками, которые при содействии свидетелей спровоцировали вменяемое ему преступление.
Куйбышевский районный суд изучил личность Щербакова: ранее не судим, на учётах не состоит, трудоустроен. Когда-то проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ. На предыдущем месте работы характеризуется положительно.
В таком же ключе о нём отозвались глава администрации МО и директор Дома культуры деревни Большой Сабск, так как он, по их словам, «активный общественный деятель» и «участник социально-культурной деятельности». Кроме того, было установлено, что у Щербакова есть семья, и он проживает со своей бабушкой-инвалидом, которая страдает тяжёлым заболеванием и нуждается в постоянном уходе.
В связи со всем перечисленным ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 3 года.