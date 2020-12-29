В Петербурге огласили приговор по уголовному делу о попытке вывода 1,4 млн евро из России

Как удалось установить в ходе судебного следствия, три года назад, работая на ООО «Анастасия», с которой у ООО «Актуальный телеканал «Война и Мир» был подписан агентский договор на поиск и закупку документальных и художественных фильмов, он оформил фиктивный контракт с кипрской компанией-нерезидентом на приобретение указанного видеоконтента на 1,4 млн евро (100 363 060 рублей. — Прим. ред.) . При этом исполнять прописанные в нём обязательства никто не собирался. После этого через петербургский филиал Райффайзенбанка им была предпринята попытка вывода всей суммы за рубеж.

В Петербурге огласили приговор в отношении Алексея Щербакова, признанного виновным в попытке незаконного вывода 1,4 миллиона евро из России. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 29 декабря.

Однако довести свой план до конца он не сумел, так как был разоблачён сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление) и третьей части статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». «Фонтанка» подробно писала о ходе расследования в 2017 году.



Щербаков свою вину не признал и пояснил, что ничего противоправного не совершал, а просто консультировал владельца, основателя и продюсера телеканала, передавал информацию между заказчиком и исполнителем. Последние, по его утверждению, были оперативниками, которые при содействии свидетелей спровоцировали вменяемое ему преступление.



Куйбышевский районный суд изучил личность Щербакова: ранее не судим, на учётах не состоит, трудоустроен. Когда-то проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ. На предыдущем месте работы характеризуется положительно.



В таком же ключе о нём отозвались глава администрации МО и директор Дома культуры деревни Большой Сабск, так как он, по их словам, «активный общественный деятель» и «участник социально-культурной деятельности». Кроме того, было установлено, что у Щербакова есть семья, и он проживает со своей бабушкой-инвалидом, которая страдает тяжёлым заболеванием и нуждается в постоянном уходе.

