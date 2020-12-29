Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл погодные итоги этого декабря и уходящего года. По его словам, 2020-й стал самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Как рассказал специалист, в последний месяц уходящего года температура воздуха в городе была высокая, но не экстремальная. Осадки также были в пределах нормы. Отдельно он коснулся темы солнечного сияния в декабре.

Фото: Главный синоптик Петербурга Александр Колесов Фото: Главный синоптик Петербурга Александр Колесов

«Очень много вопросов задают про солнце. Отвечаю: в декабре мы насчитали почти 13 часов солнечного сияния. При этом, например, рекордным в этом отношении был декабрь 1998 года, когда нами было зафиксировано более 16 часов. Какой-то тенденции за последнее десятилетие не наблюдается. Основное, что можно сказать на этот счёт — солнце, в основном, светило в период морозной погоды, то есть в первой половине этого месяца. Начиная со второй половины город живёт под облаками: кроме вчерашнего дня, когда ненадолго выглянуло солнце, мы обходимся без него уже почти 15 дней», — описал ситуацию Колесов.

