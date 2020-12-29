Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл погодные итоги этого декабря и уходящего года. По его словам, 2020-й стал самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Как рассказал специалист, в последний месяц уходящего года температура воздуха в городе была высокая, но не экстремальная. Осадки также были в пределах нормы. Отдельно он коснулся темы солнечного сияния в декабре.
«Очень много вопросов задают про солнце. Отвечаю: в декабре мы насчитали почти 13 часов солнечного сияния. При этом, например, рекордным в этом отношении был декабрь 1998 года, когда нами было зафиксировано более 16 часов. Какой-то тенденции за последнее десятилетие не наблюдается. Основное, что можно сказать на этот счёт — солнце, в основном, светило в период морозной погоды, то есть в первой половине этого месяца. Начиная со второй половины город живёт под облаками: кроме вчерашнего дня, когда ненадолго выглянуло солнце, мы обходимся без него уже почти 15 дней», — описал ситуацию Колесов.
Подводя погодные итоги 2020 года, он начал с того, что прошлой зимы, как таковой, в Петербурге не наблюдалось: она была очень тёплой. Весна и лето прошли со средними температурными значениями, хотя изредка были зафиксированы отдельные краткосрочные аномалии. Осень тоже отличилась высокими показателями. При этом осадков, по его словам, было мало во все перечисленные периоды.
«Исходя из всего этого, годовая температура воздуха стала самой высокой и самой экстремальной за всё время наших не только экспериментальных наблюдений, которые ведутся с 1881 года, но можно также говорить о тех 280 годах измерений, которые у нас имеются в целом», — сказал Колесов. Для наглядности он привёл график, на котором отражены соответствующие значения за последние 20 лет.