Впечатляющие видео снимают жители Северо-Курильска, где второй день метёт метель. Циклон засыпал снегом курильский остров Парамушир, там надуло сугробы, которые доходят до второго этажа.

Как сообщает «Сахалин Инфо», в Северо-Курильском районе, по словам местных жителей, ветер разгоняется до 15–20 метров в секунду, видимость при этом минимальная. «Сутки метет, но вода, свет, отопление в домах есть. Мы люди привыкшие, но есть много приезжих, которые могут выйти в такую погоду. В данный момент все сидят по домам, но техника готова и с утра выйдет чистить улицы», — рассказывает местный житель Сергей Лакомов и показывает на фотографиях метровые сугробы в Северо-Курильске.