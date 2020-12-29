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Видео для тех, кто соскучился по зиме и мечтает о снеге на Новый год: женщина в русском селенье добирается на работу ползком

Впечатляющие видео снимают жители Северо-Курильска, где второй день метёт метель. Циклон засыпал снегом курильский остров Парамушир, там надуло сугробы, которые доходят до второго этажа.

Как сообщает «Сахалин Инфо», в Северо-Курильском районе, по словам местных жителей, ветер разгоняется до 15–20 метров в секунду, видимость при этом минимальная. «Сутки метет, но вода, свет, отопление в домах есть. Мы люди привыкшие, но есть много приезжих, которые могут выйти в такую погоду. В данный момент все сидят по домам, но техника готова и с утра выйдет чистить улицы», — рассказывает местный житель Сергей Лакомов и показывает на фотографиях метровые сугробы в Северо-Курильске.

Фото: Сергей Лакомов / «Сахалин Инфо»
Фото: Сергей Лакомов / «Сахалин Инфо»
Фото: Сергей Лакомов / «Сахалин Инфо»
Фото: Сергей Лакомов / «Сахалин Инфо»

Житель Северо-Курильска прислал в АСТВ видео, на котором заснял начало обычного рабочего дня на острове. Девушке, которой нужно дойти до работы, приходится буквально штурмовать двухметровые сугробы. «Заботливые» мужчины корректируют направление: «Левее, на машину двигайся».

«Это нормальная курильская зима. Дороги замело, видимость нулевая, всё как обычно. Просто последние декабри были не такими снежными, вот некоторые и расслабились», — рассказывает автор видео.

В ближайшие часы, по данным издания, снегопад там продолжится, как ожидается, за 12 часов выпадет до 19 миллиметров снега. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. Завтра метель должна прекратиться.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Мужики хороши конечно - послали дамочку за бутылкой , а сами только ржут и никакой помощи.
_Igor_
Любителям мрака, дубака, обморожений, ушибов и переломов, которые частенько тоскуют тут по "снежку", посвящается.
DEMOMON
Как вспомню Новую Землю, так вздрогну. Такая же дичь.
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