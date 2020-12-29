Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько длится иммунитет после коронавируса и когда в России будет достаточное количество вакцины

Главный санитарный врач России Анна Попова озвучила уточненные данные того, сколько длится иммунитет после перенесенного коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала 29 декабря в эфире радиостанции «Вести ФМ».



«Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период», — цитирует Попову РИА Новости.



По её словам, пандемия пойдет на спад, когда будет привито около 60% населения. И случится это, скорее всего, не раньше весны. Именно тогда, по словам главы Роспотребнадзора, в стране будет произведено достаточное количество вакцины от COVID-19 для поэтапного вакцинирования населения.

