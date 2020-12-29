Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько длится иммунитет после коронавируса и когда в России будет достаточное количество вакцины

Главный санитарный врач России Анна Попова озвучила уточненные данные того, сколько длится иммунитет после перенесенного коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала 29 декабря в эфире радиостанции «Вести ФМ».
«Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период», — цитирует Попову РИА Новости.
По её словам, пандемия пойдет на спад, когда будет привито около 60% населения. И случится это, скорее всего, не раньше весны. Именно тогда, по словам главы Роспотребнадзора, в стране будет произведено достаточное количество вакцины от COVID-19 для поэтапного вакцинирования населения.
«Количество нарабатываемой вакцины, успехи наших производителей, которые показывают, как умело и быстро они могут масштабировать и одну, и вторую технологию, говорит о том, что к весне мы будем иметь полное количество (вакцины от COVID-19. — Прим. ред.), чтобы поэтапно прививать население», — сказала Попова в эфире.