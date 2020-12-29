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Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько длится иммунитет после коронавируса и когда в России будет достаточное количество вакцины

Главный санитарный врач России Анна Попова озвучила уточненные данные того, сколько длится иммунитет после перенесенного коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала 29 декабря в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период», — цитирует Попову РИА Новости.

По её словам, пандемия пойдет на спад, когда будет привито около 60% населения. И случится это, скорее всего, не раньше весны. Именно тогда, по словам главы Роспотребнадзора, в стране будет произведено достаточное количество вакцины от COVID-19 для поэтапного вакцинирования населения.

«Количество нарабатываемой вакцины, успехи наших производителей, которые показывают, как умело и быстро они могут масштабировать и одну, и вторую технологию, говорит о том, что к весне мы будем иметь полное количество (вакцины от COVID-19. — Прим. ред.), чтобы поэтапно прививать население», — сказала Попова в эфире.

На сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.

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Комментарии (1)

hedgehog_
иммунитет будет длиться сколько надо, партии и правительству, а вакцины будет достаточно, когда всех друзей режыма снабдят.
за это и выпьем.
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