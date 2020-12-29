Угнанный в Пушкине экскаватор нашли на животноводческой ферме, там же задержали и подозреваемых

Полицейские раскрыли угон экскаватора, совершенный неделей ранее в Пушкинском районе Петербурга. Техника нашлась на ферме в Ленобласти, там же задержали двоих подозреваемых, которыми оказались гости из южных регионов страны.
Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, вчера около девяти часов вечера на территории животноводческой фермы в деревне Анташи Волосовского района Ленобласти сотрудники полиции Пушкинского района Петербурга обнаружили экскаватор-погрузчик JCB 2013 года выпуска, который в ночь на 22 декабря был похищен от дома 57 по Красносельскому шоссе. Машина принадлежит коммерческой фирме.
Там же по подозрению в совершении угона полицейские задержали двоих мужчин: 45-летнего жителя Краснодарского края и 27-летнего жителя Чечни. Оба проживают в Пушкине без регистрации на территории Петербурга. Старшего задержали на основании статьи 91 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания.
Ранее по факту угона было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Найденный экскаватор перевезли на территорию ОМВД России по Пушкинскому району.