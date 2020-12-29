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Угнанный в Пушкине экскаватор нашли на животноводческой ферме, там же задержали и подозреваемых

Полицейские раскрыли угон экскаватора, совершенный неделей ранее в Пушкинском районе Петербурга. Техника нашлась на ферме в Ленобласти, там же задержали двоих подозреваемых, которыми оказались гости из южных регионов страны.

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, вчера около девяти часов вечера на территории животноводческой фермы в деревне Анташи Волосовского района Ленобласти сотрудники полиции Пушкинского района Петербурга обнаружили экскаватор-погрузчик JCB 2013 года выпуска, который в ночь на 22 декабря был похищен от дома 57 по Красносельскому шоссе. Машина принадлежит коммерческой фирме.

Там же по подозрению в совершении угона полицейские задержали двоих мужчин: 45-летнего жителя Краснодарского края и 27-летнего жителя Чечни. Оба проживают в Пушкине без регистрации на территории Петербурга. Старшего задержали на основании статьи 91 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее по факту угона было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Найденный экскаватор перевезли на территорию ОМВД России по Пушкинскому району.

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Комментарии (3)

263836471
Аксиома югов России: краденый конь всегда дешевле купленного! Кони меняются, принцип их добычи - нет...
Ivan Topor
А младшему за что такие привелегии?
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