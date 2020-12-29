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Петербургские полицейские за неделю нашли угнанные «Жигули» и двух подозреваемых. Оба оказались с бурным прошлым

Полиция Кировского района Петербурга раскрыла угон «Жигулей» и задержала двоих подозреваемых. Оба оказались неоднократно судимы, а один был объявлен в федеральный розыск.

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, утром 22 декабря в полицию обратился 43-летний петербуржец, работающий начальником участка в одной из городских компаний. Он сообщил, что между 18 часами 21 декабря и 8 часами утра 22 декабря от дома 108 по проспекту Ветеранов угнали автомобиль ВАЗ-2104 2007 года выпуска. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В воскресенье, 27 декабря, около одиннадцати вечера похищенные «Жигули» обнаружили у дома 18, корпус 1, по улице Маршала Захарова. В машине находился 24-летний житель Петербурга, его задержали. Выяснилось, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а в сентябре был объявлен в федеральный розыск по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

На следующий день, около 17 часов 28 декабря, у дома 31/2 по улице Голикова полицейские задержали второго подозреваемого в угоне, им оказался 21-летний петербуржец. Он тоже неоднократно был осужден за кражи.

Обоих отпустили под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (2)

Serg_I
ВАЗ-2104 2007 года выпуска на ходу, и ущерб всего 50 тысяч? Это же РАРИТЕТ, респект хозяину! Я свою "семёрку" не смог дальше поддерживать в живом виде почти двадцать лет назад...
TresAmigos
Всегда умиляет когда таким смешным персонажам дают подписки одну за другой. Особенно типу из федерального
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