Петербургские полицейские за неделю нашли угнанные «Жигули» и двух подозреваемых. Оба оказались с бурным прошлым

Полиция Кировского района Петербурга раскрыла угон «Жигулей» и задержала двоих подозреваемых. Оба оказались неоднократно судимы, а один был объявлен в федеральный розыск.
Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, утром 22 декабря в полицию обратился 43-летний петербуржец, работающий начальником участка в одной из городских компаний. Он сообщил, что между 18 часами 21 декабря и 8 часами утра 22 декабря от дома 108 по проспекту Ветеранов угнали автомобиль ВАЗ-2104 2007 года выпуска. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).
В воскресенье, 27 декабря, около одиннадцати вечера похищенные «Жигули» обнаружили у дома 18, корпус 1, по улице Маршала Захарова. В машине находился 24-летний житель Петербурга, его задержали. Выяснилось, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а в сентябре был объявлен в федеральный розыск по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
На следующий день, около 17 часов 28 декабря, у дома 31/2 по улице Голикова полицейские задержали второго подозреваемого в угоне, им оказался 21-летний петербуржец. Он тоже неоднократно был осужден за кражи.
Обоих отпустили под подписки о невыезде и надлежащем поведении.