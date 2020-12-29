Петербургские полицейские за неделю нашли угнанные «Жигули» и двух подозреваемых. Оба оказались с бурным прошлым

Полиция Кировского района Петербурга раскрыла угон «Жигулей» и задержала двоих подозреваемых. Оба оказались неоднократно судимы, а один был объявлен в федеральный розыск.



Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, утром 22 декабря в полицию обратился 43-летний петербуржец, работающий начальником участка в одной из городских компаний. Он сообщил, что между 18 часами 21 декабря и 8 часами утра 22 декабря от дома 108 по проспекту Ветеранов угнали автомобиль ВАЗ-2104 2007 года выпуска. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).