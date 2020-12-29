Виновника ДТП, в котором погиб петербуржец, нашли по зелёному пластику

Петербуржец погиб в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Водитель не стал останавливаться и выяснять, что с человеком.

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, вчера около 9 часов утра на 5-м километре дороги Среднегорье — Топольки на обочине сбили пешехода — 45-летнего мужчину, зарегистрированного в Петербурге. Он скончался на месте.

Полицейские установили, что наезд совершил попутный автомобиль. Он с места скрылся, остались только обломки зелёного пластика. Эксперты по ним смогли предположить автомобиль — «Вольво». И оказались правы.