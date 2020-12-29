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Миллион заработал бывший студент ПГУПСа на двоечниках. Они не только потеряли деньги, но и сами стали подсудимыми

Бывший студент Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I потратит полученный от учащихся вуза миллион на адвокатов. Транспортное следствие по СЗФО завершило расследование уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба СЗ СУ на транспорте 29 декабря, с мая 2016 года с помощью инженера отдела договорных форм обучения обвиняемый искал учащихся с задолженностями по учебе. Он предлагал помочь закрыть сессию, прейскурант был не мал.

Как стало известно «Фонтанке», студенты вуза платили от 15 тысяч до 400 тысяч. Почти полмиллиона заплатил студент, который просто не посещал лекции и решил купить диплом. Всего почти за четыре года услугами мошенника, который обещал посредничество для передачи преподавателям средств за устранение академической задолженности, не собираясь выполнять обязательства, воспользовались 18 человек. Все они на данный момент признаны взяткодателями. Их дела рассматривает суд.

Сам бывший студент своей хитростью заработал больше миллиона рублей.

ПГУПС, отмечают в СК, помогал в расследовании его деятельности.

Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения, утвержденного Санкт-Петербургским транспортным прокурором, будет направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело по обвинению инженера отдела договорных форм обучения Университета в настоящее время рассматривается в указанном суде.

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Комментарии (2)

chip1
Вот же, никогда такого не было и вот опять (с)
Петр Петров
Судя по прейскуранту за четыре года мог заработать уж точно больше миллиона!!
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