ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду наркотика из Латинской Америки, один из этапов проходил в Петербурге

Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоступенчатую операцию, один из этапов которой проходил в Санкт-Петербурге. Транснациональное преступное сообщество специализировалось на контрабанде из Южной Америки в Россию и Европу.



Как сообщает 29 декабря ФСБ России, после того, как в мае 2020 года в Северной столице задержали наркокурьера с килограммом вещества, удалось выйти на членов организованной группировки. Их задержали с поличным в Москве в июне, было конфисковано 34 килограмма наркотиков. Заключительный этап операции провели в ноябре. На территории Московской области, «несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений», силовики нашли тайник, а в нём более 295 килограммов наркотика.

