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ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду наркотика из Латинской Америки, один из этапов проходил в Петербурге

Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоступенчатую операцию, один из этапов которой проходил в Санкт-Петербурге. Транснациональное преступное сообщество специализировалось на контрабанде из Южной Америки в Россию и Европу.

Как сообщает 29 декабря ФСБ России, после того, как в мае 2020 года в Северной столице задержали наркокурьера с килограммом вещества, удалось выйти на членов организованной группировки. Их задержали с поличным в Москве в июне, было конфисковано 34 килограмма наркотиков. Заключительный этап операции провели в ноябре. На территории Московской области, «несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений», силовики нашли тайник, а в нём более 295 килограммов наркотика.

Из незаконного оборота в общей сложности выведено 330 с лишним килограммов вещества. Доход преступников оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Члены преступной группы арестованы, расследуются уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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Комментарии (8)

Woodruff Shnibbll
Спец-борт МИД РФ с тоннами кокса не досматривали?
Skazochny
Было 900 стало 300, у тракториста
gencon
Интересно, ФСБ была инициатором поимки, или америкосы вынудили? Силовики в РФ вообще отмываться собираются? Чтобы сохранять коррупционный статус кво - нужны нефть 100+, постоянные стройки, схемы, купи/продай, да ещё без санкций запада.....
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