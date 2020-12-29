Из-за лебедя, оплакивавшего друга, в Германии задержали 23 поезда

Более 20 поездов задержали почти на час немецкие железнодорожники из-за лебедя, который не хотел покидать пути.
Как передаёт 29 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз местной полиции на сайте Presse Portal, инцидент, потребовавший проведения «особой спасательной операции», случился в прошлую среду на железной дороге, соединяющей Геттинген (земля Нижняя Саксония) и Кассель (земля Гессен). Два лебедя залетели в район высокоскоростной железной дороги, и один погиб — вероятно, попал в контактную сеть. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место происшествия. Многочисленные попытки выманить её с путей были тщетны.
На помощь призвали гессенских пожарных. Они захватили птицу с помощью специального оборудования. Позже её выпустили на реке Фульда.
«Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», — говорится в пресс-релизе.