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Из-за лебедя, оплакивавшего друга, в Германии задержали 23 поезда

Более 20 поездов задержали почти на час немецкие железнодорожники из-за лебедя, который не хотел покидать пути.

Как передаёт 29 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз местной полиции на сайте Presse Portal, инцидент, потребовавший проведения «особой спасательной операции», случился в прошлую среду на железной дороге, соединяющей Геттинген (земля Нижняя Саксония) и Кассель (земля Гессен). Два лебедя залетели в район высокоскоростной железной дороги, и один погиб — вероятно, попал в контактную сеть. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место происшествия. Многочисленные попытки выманить её с путей были тщетны.

На помощь призвали гессенских пожарных. Они захватили птицу с помощью специального оборудования. Позже её выпустили на реке Фульда.

«Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», — говорится в пресс-релизе.

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Комментарии (2)

bebop
Когда люди хорошо живут, то они могут заботиться о природе.
По наличию приютов для животных можно определить уровень жизни в стране.
krash
Во-первых, не в Германии, а в сияющем Лориене 8)
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