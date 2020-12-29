Перехваты каждый день. Силы НАТО отчитались о сопровождении самолётов ВКС РФ в 2020 году

По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, по сравнению с 2019 годом наблюдается незначительный рост активности ВКС РФ рядом с границами стран альянса. «Мы всегда начеку. Самолёты НАТО круглосуточно находятся на дежурстве, готовые вылететь по тревоге в случае подозрительных или неанонсированных полётов рядом с границами стран альянса», — рассказала Оана Лунгеску.

Военно-воздушные силы стран НАТО в 2020 году более 400 раз вылетали по тревоге на перехват. Из них в более чем 90% — 350 случаях — причиной были самолеты российских военно-космических сил, говорится в пресс-релизе объединенного командования НАТО.

В данный момент в Европе в составе НАТО действуют около 40 радаров обнаружения воздушных целей и круглосуточно дежурят порядка 60 истребителей. Два координационных центра наблюдают за всеми полетами в Европе: один находится в Германии и прикрывает северную часть Евросоюза, другой находится в Испании, где отслеживают полеты в южной половине. НАТО обеспечивает воздушное прикрытие для стран альянса, у которых нет своих военно-воздушных сил. Так, с момента вступления в НАТО в 2004 году истребители из разных стран попеременно прикрывают страны Прибалтики, Балканы, Болгарию и Исландию.



По словам представителей НАТО, причиной вылета по тревоге на перехват могут быть как гражданские самолеты, потерявшие связь с авиадиспетчером по технической или иной причине, так и неанонсированные военные полеты стран, не входящих в альянс.



Напомним, в Минобороны РФ ранее неоднократно утверждали, что военные полеты российской авиации выполняются согласно международным правилам использования воздушного пространства. Тем не менее в январе 2015 года один из полетов бомбардировщиков Ту-95 стал причиной вызова в МИД Великобритании посла России в Великобритании Александра Яковенко. Посол тогда объяснял, что российские самолеты в тот момент выполняли регулярное патрулирование над акваторией Атлантического океана.

