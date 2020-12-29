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Голикова: Вакцину от коронавируса можно будет выбирать

Вероятно, уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, верит вице-премьер Татьяна Голикова.

Её слова РИА «Новости» приводит 29 декабря: «У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы».

На вопрос, появится ли возможность выбирать вакцину, чиновница ответила утвердительно. «Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — сказала Голикова.

Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V» и разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.

Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года.

На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса «Урал» — разработка завода «Медсинтез» в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.

Над созданием вакцин от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

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Комментарии (1)

Маэстро
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