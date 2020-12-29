FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
73.72р90.13р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Сложно догадаться, что это ковид. Врачи перечислили ранние симптомы коронавируса

Необычные симптомы коронавируса, а также симптомы, требующие особого внимания, и симптомы-последствия перечислили медики.

Как сообщает 29 декабря РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express, по словам врачей из клиники Майо в США, человек, заболевший COVID-19, сначала может почувствовать лёгкий желудочно-кишечный дискомфорт: тошноту, рвоту, диарею, потерю аппетита — ещё до появления респираторных симптомов. Это далеко не самые типичные признаки инфекции, и длиться они могут один день. И, конечно, они могут указывать на другие заболевания, например на желудочно-кишечные расстройства, мигрень, грипп или депрессию.

Семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, назвали учёные из Королевского колледжа Лондона. Это головная боль, спутанное сознание, сыпь на коже, боли в мышцах, диарея, слабость, потеря аппетита.

Sky News приводит рассказы людей, которые страдают от COVID-19 долгое время. «Затяжной коронавирус» может вызывать паросмию — восприятие несуществующих запахов. Так, многие пациенты ощущают «отвратительный» запах рыбы, запах серы или «сладковатый неприятный запах». По словам учёных, причина в том, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом.

По данным Университета Хопкинса к утру 29 декабря мск, коронавирусом в мире заболели 81,25 миллиона человек, умерли от него 1,77 миллиона человек. Россия находится на девятом месте (3,04 миллиона заболевших, 54,5 тысячи смертей).

Всемирная организация здравоохранения 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. 7 января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование «коронавирусная инфекция COVID-19». 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Sheen
У меня с похмелья такие симптомы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний