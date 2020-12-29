Сложно догадаться, что это ковид. Врачи перечислили ранние симптомы коронавируса

Как сообщает 29 декабря РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express, по словам врачей из клиники Майо в США, человек, заболевший COVID-19, сначала может почувствовать лёгкий желудочно-кишечный дискомфорт: тошноту, рвоту, диарею, потерю аппетита — ещё до появления респираторных симптомов. Это далеко не самые типичные признаки инфекции, и длиться они могут один день. И, конечно, они могут указывать на другие заболевания, например на желудочно-кишечные расстройства, мигрень, грипп или депрессию.

Необычные симптомы коронавируса, а также симптомы, требующие особого внимания, и симптомы-последствия перечислили медики.

Семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, назвали учёные из Королевского колледжа Лондона. Это головная боль, спутанное сознание, сыпь на коже, боли в мышцах, диарея, слабость, потеря аппетита.

Sky News приводит рассказы людей, которые страдают от COVID-19 долгое время. «Затяжной коронавирус» может вызывать паросмию — восприятие несуществующих запахов. Так, многие пациенты ощущают «отвратительный» запах рыбы, запах серы или «сладковатый неприятный запах». По словам учёных, причина в том, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом.

По данным Университета Хопкинса к утру 29 декабря мск, коронавирусом в мире заболели 81,25 миллиона человек, умерли от него 1,77 миллиона человек. Россия находится на девятом месте (3,04 миллиона заболевших, 54,5 тысячи смертей).