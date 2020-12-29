Последние три дня года готовят Петербургу широкий ассортимент погодных явлений. Здесь и снег, и морось, и гололёд с гололедицей, немного солнца и даже дождь — вместе со снегом он грозит украсить новогодний вечер.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в Северной столице ожидаются небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, местами морось, слабый гололёд, на дорогах гололедица, ветер умеренный. При этом минус вполне уверенный — ночью было 3–5 градусов мороза, днём — 1–3. Атмосферное давление будет понижаться.