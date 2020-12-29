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В Петербург возвращается снег. А вот 31 декабря погода будет не очень новогодняя

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Последние три дня года готовят Петербургу широкий ассортимент погодных явлений. Здесь и снег, и морось, и гололёд с гололедицей, немного солнца и даже дождь — вместе со снегом он грозит украсить новогодний вечер.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в Северной столице ожидаются небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, местами морось, слабый гололёд, на дорогах гололедица, ветер умеренный. При этом минус вполне уверенный — ночью было 3–5 градусов мороза, днём — 1–3. Атмосферное давление будет понижаться.

Это вполне типичная погода для 29 декабря. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до 0 градусов. Холоднее всего было в 1978 году, минус 36, а теплее всего — в 2011 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».

30 декабря ночью вероятен мокрый снег, а днём — без существенных осадков, и есть надежда на то, что выглянет солнце. Температура при этом повысится до 0 градусов. А вот 31 декабря будет снова пасмурно, ещё теплее — от 0 до плюс 2, поэтому мокрый снег будет склонен превращаться в дождь.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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