Последние три дня года готовят Петербургу широкий ассортимент погодных явлений. Здесь и снег, и морось, и гололёд с гололедицей, немного солнца и даже дождь — вместе со снегом он грозит украсить новогодний вечер.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в Северной столице ожидаются небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, местами морось, слабый гололёд, на дорогах гололедица, ветер умеренный. При этом минус вполне уверенный — ночью было 3–5 градусов мороза, днём — 1–3. Атмосферное давление будет понижаться.
Это вполне типичная погода для 29 декабря. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до 0 градусов. Холоднее всего было в 1978 году, минус 36, а теплее всего — в 2011 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».
30 декабря ночью вероятен мокрый снег, а днём — без существенных осадков, и есть надежда на то, что выглянет солнце. Температура при этом повысится до 0 градусов. А вот 31 декабря будет снова пасмурно, ещё теплее — от 0 до плюс 2, поэтому мокрый снег будет склонен превращаться в дождь.