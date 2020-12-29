В Мариинском появится «Бык на крыше»

Репертуар Мариинского театра пополнится еще одной балетной премьерой — 29 декабря в Концертном зале хореограф Владимир Варнава представит постановку «Бык на крыше» на музыку Дариуса Мийо. Художник-постановщик новой работы — постоянный соавтор Варнавы Галя Солодовникова.

Французский композитор Дариус Мийо (1892–1974) входил в дружеское объединение «Шестерка», среди участников которого были Артюр Онеггер и Франсис Пуленк, а идейным вдохновителем — Эрик Сати. Мийо называют среди самых плодовитых композиторов XX века — ему принадлежат 443 опусных сочинения, в том числе оперы, балеты, оркестровые сочинения и концерты.

Балет «Бык на крыше» войдет в программу вечера под названием «Неистовые танцы» — перед премьерой будет исполнен другой балет Варнавы, «Глина» (также на музыку Дариуса Мийо), и «Четыре песни Дон Кихота» Жака Ибера (исполняет бас Михаил Петренко, партия фортепиано — Юрий Кокко).

В Мариинском театре напоминают, что «Бык на крыше» был написан композитором под впечатлением от путешествия в Бразилию. А хореограф задумал поставить его, находясь в Мексике и изучая местные традиции отношения к смерти и посвященного ей карнавала.

«В сочинении Мийо есть удивительное сочетание сложного и понятного, академической музыки и народной, -говорит Владимир Варнава. — С ним я познакомился пять лет назад, когда работал над балетом «Глина» на музыку «Сотворения мира» Мийо. Там речь шла о зарождении жизни. В «Быке на крыше» наоборот — я показываю то, что после жизни. Это два самостоятельных балета, но для меня они воспринимаются одним целым».

6+, но зрители младше 16 лет не допускаются.