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Синоптики обещают Петербургу сильный ветер и кашу на дорогах. Погода взяла курс на потепление

Метеорологи прогнозируют небольшое ухудшение погоды в Петербурге во вторник, 29 декабря. Температура начинает медленно подтягиваться к нулю, гололедицу дополнит ветер.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные синоптиков, во вторник в городе ожидается усиление юго-восточного ветра. Он может разогнаться до 13 метров в секунду, что по шкале Бофорта попадает в категорию «сильный» с прицелом на «крепкий». Дорожную обстановку осложнит гололедица.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночь несколько теплее предыдущей: температура будет ходить от -3 до -5 градусов. Днём в городе 1–3 градуса ниже нуля, снег, мокрый снег и морось.

К 30 декабря столбик термометра в дневное время дотянется до нуля, а в последний день года обещают до +2 с мокрым снегом, переходящим в дождь.

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Комментарии (3)

Djnyana
Как говорил мой бригадир по антикоррозийной обработке 6-ого разряда: "Человека нужно испытывать во всех режимах!" Я ему до поры-до времени - доверял, пока он не подставил всех кто ему доверял, за деньги, а в Советское время он был успешным человеком, - 3 года инструктором в Йемене отработал, много Советских денег заработал, но был очень.. циничен, всё время наезжал на меня на тему.., - разве этому Родина тебя учила почти 6 лет, чтобы ты Баки пескоструил и красил?! Да, у меня тоже уже был 6-ой разряд, когда я Увидел, что он просто ревнует меня к.. всего лишь - профессии, - конкуренция однако))) Видимо так работает Погода, - испытывает Человека во всех Режимах! )))
Fenomen
Отличный повод, чтобы засыпать город новым толстым слоем соли!
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