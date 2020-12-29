Синоптики обещают Петербургу сильный ветер и кашу на дорогах. Погода взяла курс на потепление

Метеорологи прогнозируют небольшое ухудшение погоды в Петербурге во вторник, 29 декабря. Температура начинает медленно подтягиваться к нулю, гололедицу дополнит ветер.



Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные синоптиков, во вторник в городе ожидается усиление юго-восточного ветра. Он может разогнаться до 13 метров в секунду, что по шкале Бофорта попадает в категорию «сильный» с прицелом на «крепкий». Дорожную обстановку осложнит гололедица.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночь несколько теплее предыдущей: температура будет ходить от -3 до -5 градусов. Днём в городе 1–3 градуса ниже нуля, снег, мокрый снег и морось.