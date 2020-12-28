В Москве задержали мать за попытку продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей

Жительницу Тюмени задержали в Москве за попытку продать свою дочь в сексуальное рабство. Подробности сообщает Следственный комитет столицы 28 декабря.



По данным СК, в ноябре этого года мать разместила в Интернете объявление, в котором оценила свою дочь в один миллион рублей, за которые готова была отдать ребенка в рабство с предоставлением сексуальных услуг. После чего приехала в столицу, чтобы совершить сделку купли-продажи. Встречу назначили в одной из гостиниц на севере города.

«Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников уголовного розыска МВД России, «сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денежных средств, а также передачи ребёнка покупателю женщина 1983 года рождения была задержана», — рассказали в СК.