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В Москве задержали мать за попытку продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей

Жительницу Тюмени задержали в Москве за попытку продать свою дочь в сексуальное рабство. Подробности сообщает Следственный комитет столицы 28 декабря.

По данным СК, в ноябре этого года мать разместила в Интернете объявление, в котором оценила свою дочь в один миллион рублей, за которые готова была отдать ребенка в рабство с предоставлением сексуальных услуг. После чего приехала в столицу, чтобы совершить сделку купли-продажи. Встречу назначили в одной из гостиниц на севере города.

«Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников уголовного розыска МВД России, «сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денежных средств, а также передачи ребёнка покупателю женщина 1983 года рождения была задержана», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В ближайшее время матери предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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Комментарии (2)

NeNormaLno
Не переводите этому ничего, мелкий мошенник
264741821
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо..............
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