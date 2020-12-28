FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.72р90.13р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Русский музей впервые после реставрации показал залы Михайловского замка, ранее занятые военно-морской библиотекой

Директор Русского музея Владимир Гусев подвел итоги года в виртуальном формате, обратившись к посетителям с экрана. Фоном для его выступления стали парадные залы Михайловского замка, освобожденные Военно-морской библиотекой министерства обороны и с тех пор отреставрированные. По словам Гусева, эти кадры — первая возможность увидеть залы в новом виде.

Фото: кадр из видео/YouTube

«Это огромные залы — Большой Тронный, Воскресенский зал (это такой своеобразный императорский «накопитель»: там ждали приема дипломаты, гости, придворные), — рассказал Гусев. — Великолепные залы, и я, честное слово, не верю своим глазам, что это те самые залы, в которые мы вошли 25 лет тому назад. Они были в очень плохом состоянии. Здесь была замечательная библиотека — было невозможно реставрировать, потому что все это было забито книгами, уникальными книгами. И благодаря переезду командования военно-морского флота, мы откроем для посетителей отреставрированные залы Михайловского замка — Воскресенский зал, Тронный, Галерею Арабесок, и апартаменты — камер-фрейлины Протасовой и обер-гофмаршала Нарышкина, обер-шталмейстера Кутайсова».

Центральная военно-морская библиотека выехала на Васильевский остров в апреле 2018 года.

Фото: кадр из видео/YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264741821
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний