Директор Русского музея Владимир Гусев подвел итоги года в виртуальном формате, обратившись к посетителям с экрана. Фоном для его выступления стали парадные залы Михайловского замка, освобожденные Военно-морской библиотекой министерства обороны и с тех пор отреставрированные. По словам Гусева, эти кадры — первая возможность увидеть залы в новом виде.
«Это огромные залы — Большой Тронный, Воскресенский зал (это такой своеобразный императорский «накопитель»: там ждали приема дипломаты, гости, придворные), — рассказал Гусев. — Великолепные залы, и я, честное слово, не верю своим глазам, что это те самые залы, в которые мы вошли 25 лет тому назад. Они были в очень плохом состоянии. Здесь была замечательная библиотека — было невозможно реставрировать, потому что все это было забито книгами, уникальными книгами. И благодаря переезду командования военно-морского флота, мы откроем для посетителей отреставрированные залы Михайловского замка — Воскресенский зал, Тронный, Галерею Арабесок, и апартаменты — камер-фрейлины Протасовой и обер-гофмаршала Нарышкина, обер-шталмейстера Кутайсова».
Центральная военно-морская библиотека выехала на Васильевский остров в апреле 2018 года.