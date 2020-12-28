Минюст включил физлиц в список иноагентов. Первыми стали правозащитник, три журналиста и акционистка из Петербурга

Министерство юстиции дополнило реестр СМИ, исполняющих роль иностранного агента. Среди первых добавленных в него физических лиц — правозащитник и петербургская художница.



Как сообщается в релизе министерства, 28 декабря в реестр попали российский и советский правозащитник, лидер «Движения за права человека» Лев Пономарев, журналист Денис Камалягин, его коллеги из «Радио Свобода» (в списке иноагентов с 2017 года) Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также акционистка Дарья Апахончич.

На прошлой неделе Октябрьский райсуд второй раз разбирался с акцией у Мариинского театра, в которой Апахончич вместе с единомышленниками танцами с картонными вульвами выражала поддержку художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которая попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины». Дело Апахончич прекращено из-за отсутствия состава правонарушения.