Минюст включил физлиц в список иноагентов. Первыми стали правозащитник, три журналиста и акционистка из Петербурга

Министерство юстиции дополнило реестр СМИ, исполняющих роль иностранного агента. Среди первых добавленных в него физических лиц — правозащитник и петербургская художница.
Как сообщается в релизе министерства, 28 декабря в реестр попали российский и советский правозащитник, лидер «Движения за права человека» Лев Пономарев, журналист Денис Камалягин, его коллеги из «Радио Свобода» (в списке иноагентов с 2017 года) Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также акционистка Дарья Апахончич.
На прошлой неделе Октябрьский райсуд второй раз разбирался с акцией у Мариинского театра, в которой Апахончич вместе с единомышленниками танцами с картонными вульвами выражала поддержку художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которая попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины». Дело Апахончич прекращено из-за отсутствия состава правонарушения.
25 декабря закон о физлицах-иноагентах одобрил Совет Федерации. От СМИ закон требует указывать в своих материалах, что конкретное лицо или организация являются иностранными агентами. Также сенаторы согласились с наказанием: до 5 лет лишения свободы теперь грозят физлицам и иностранным агентам, если их уличат в сборе данных о нацбезопасности. Такая же уголовная ответственность грозит гражданам, сотрудникам СМИ и членам незарегистрированных политических объединений, если они нарушат требования закона о деятельности иноагентов.