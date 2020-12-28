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Минюст включил физлиц в список иноагентов. Первыми стали правозащитник, три журналиста и акционистка из Петербурга

Министерство юстиции дополнило реестр СМИ, исполняющих роль иностранного агента. Среди первых добавленных в него физических лиц — правозащитник и петербургская художница.

Как сообщается в релизе министерства, 28 декабря в реестр попали российский и советский правозащитник, лидер «Движения за права человека» Лев Пономарев, журналист Денис Камалягин, его коллеги из «Радио Свобода» (в списке иноагентов с 2017 года) Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также акционистка Дарья Апахончич.

На прошлой неделе Октябрьский райсуд второй раз разбирался с акцией у Мариинского театра, в которой Апахончич вместе с единомышленниками танцами с картонными вульвами выражала поддержку художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которая попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины». Дело Апахончич прекращено из-за отсутствия состава правонарушения.

25 декабря закон о физлицах-иноагентах одобрил Совет Федерации. От СМИ закон требует указывать в своих материалах, что конкретное лицо или организация являются иностранными агентами. Также сенаторы согласились с наказанием: до 5 лет лишения свободы теперь грозят физлицам и иностранным агентам, если их уличат в сборе данных о нацбезопасности. Такая же уголовная ответственность грозит гражданам, сотрудникам СМИ и членам незарегистрированных политических объединений, если они нарушат требования закона о деятельности иноагентов.

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Комментарии (23)

Stiff_21
Вас &%$#@%&& уже дети школьного возраста начинают люто ненавидеть.
Yubilar
Ну, все отметились, или кто еще подтянется? "Истерикой удовлетворен" (с)
OldObyvatel
Каждый приличный человек должен немедленно выбрать в качестве своих юзерпиков клеймо иностранного агента.
Вы хотите иноагентов? Их есть у меня в достаточном количестве.
Но, думаю, что число приличных людей в РФ находится на уровне статпогрешности.
Притаились подмандатные как мыши под веником и высматривают кратчайший путь под плинтус.
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