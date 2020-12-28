В Петербурге старший мастер получил условный срок за гибель рабочего на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Как удалось установить, в середине августа прошлого года обвиняемый трудился в должности старшего мастера ООО «ГСИ СНЭМА». Одному из рабочих им было поручено устранить замечания, выявленные отделом технического контроля АО «Адмиралтейские верфи». При этом ему было известно, что в помещении судна не обесточена электроцепь, а сами работы не согласованы с заказчиком.

Старший мастер получил условный срок за гибель рабочего на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» летом 2019 года. Об этом 28 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В результате во время их выполнения 32-летний электромонтажник получил удар током, после чего скончался.

Подсудимый признал вину. Октябрьский районный суд Петербурга назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком полтора года, а также взыскал 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации вреда в пользу потерпевшей.