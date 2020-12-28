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В Петербурге старший мастер получил условный срок за гибель рабочего на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Старший мастер получил условный срок за гибель рабочего на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» летом 2019 года. Об этом 28 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как удалось установить, в середине августа прошлого года обвиняемый трудился в должности старшего мастера ООО «ГСИ СНЭМА». Одному из рабочих им было поручено устранить замечания, выявленные отделом технического контроля АО «Адмиралтейские верфи». При этом ему было известно, что в помещении судна не обесточена электроцепь, а сами работы не согласованы с заказчиком.

В результате во время их выполнения 32-летний электромонтажник получил удар током, после чего скончался.

Подсудимый признал вину. Октябрьский районный суд Петербурга назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком полтора года, а также взыскал 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации вреда в пользу потерпевшей.

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Комментарии (3)

264741251
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.................
Piligrino
Отмазал руководство.
jump
А разные заместители ген. директора как всегда не при делах, да и сам ген.дир давно Новый год празднует. Им надо было Акты подписать , чтобы Акты подписать надо было устранить замечания , была дана команда - "устранить любой ценой" , вот и устранили.
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