Петербургские рестораторы подали 160 заявок на зимние кафе. Смольный обещал подумать насчет обогревателей

Петербургские рестораторы подали 160 заявок на зимние кафе. Об этом «Фонтанке» 28 декабря сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, одобрено уже 60% из них. Также, по данным ведомства, около 200 зимних веранд и ярмарок планируется разместить на частной территории. «История пользуется спросом», — отмечает чиновник.



По словам предпринимателей, пока разрешения получили в основном те, кто летом работал в формате упрощенных летних кафе. А вот те, кто согласовывал полноценную летнюю веранду как нестационарный торговый объект, получают отказы. В качестве причин обозначено «пересечение испрашиваемой территории со схемой размещения НТО», рассказал Максим Жуков, представитель НКО «Союз улицы Рубинштейна».