Из России высылают болгарского дипломата

МИД РФ зеркально ответил на объявление персоной non grata российского дипломата.



«Была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова», — говорится 28 декабря в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Болгарский дипломат должен покинуть Россию в течение 72 часов. На такой шаг российская сторона пошла в ответ на «ничем не обоснованное решение» Софии.

В середине декабря министерство иностранных дел Болгарии сообщило об объявлении военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata.