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Декабрьская стужа вместо ледяной купели. Посетителей петербургской бани эвакуировали на улицу из-за горящей парной

Посетители общественной бани в Калининском районе Петербурга были вынуждены прервать водные процедуры из-за горящей парной. Бежать пришлось на декабрьскую стужу.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, в половине третьего дня 28 декабря в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по адресу: Лабораторная улица, 3.

В трёхэтажном здании, в котором располагается общественная баня № 72, горела парная. До прибытия специалистов на улицу эвакуировали восемь человек.

Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса. Пострадавших нет.

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