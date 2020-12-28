Рано радовались? Официальный курс евро опять выше 90

Центробанк России установил официальные курсы для евро и доллара.



Официальный курс европейской валюты на завтра, 29 декабря, составляет 90,13 рубля, хотя еще накануне он был на 25 копеек ниже. Банк России оценил доллар в 73,72.

На бирже рубль укрепляется. Так, на торгах евро сегодня растерял 63 копейки, опустившись до 89,93. Доллар, в свою очередь, держится около 73,7.

Нефть марки Brent стоит сегодня 51,78 доллара за баррель.