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Рано радовались? Официальный курс евро опять выше 90

Центробанк России установил официальные курсы для евро и доллара.

Официальный курс европейской валюты на завтра, 29 декабря, составляет 90,13 рубля, хотя еще накануне он был на 25 копеек ниже. Банк России оценил доллар в 73,72.

На бирже рубль укрепляется. Так, на торгах евро сегодня растерял 63 копейки, опустившись до 89,93. Доллар, в свою очередь, держится около 73,7.

Нефть марки Brent стоит сегодня 51,78 доллара за баррель.

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Комментарии (1)

Alex000
Почему рано? Радуемся 90, в уме держим 100.
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