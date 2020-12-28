МВД в новогодние праздники не станет принимать дополнительные меры за нарушение масочного режима

Полиция не станет принимать дополнительные меры за нарушение перчаточно-масочного режима в новогодние праздники. Об этом журналистам 28 декабря сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов.



«Я не думаю, что какие-то дополнительные меры потребуются. Мы живем в этих условиях уже с весны, дополнительных мер не будет. Хотел призвать (граждан) быть более социально ответственными, так как сотрудники полиции не будут проходить мимо», — сказал он ТАСС.

