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МВД в новогодние праздники не станет принимать дополнительные меры за нарушение масочного режима

Полиция не станет принимать дополнительные меры за нарушение перчаточно-масочного режима в новогодние праздники. Об этом журналистам 28 декабря сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов.

«Я не думаю, что какие-то дополнительные меры потребуются. Мы живем в этих условиях уже с весны, дополнительных мер не будет. Хотел призвать (граждан) быть более социально ответственными, так как сотрудники полиции не будут проходить мимо», — сказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что все российские регионы объявили 31 декабря выходным днём. Последними решение приняли в Северной Осетии.

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Комментарии (4)

260695231
Жаль! Безмасочники заражают и убивают других.
gencon
МВД что то решает?
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