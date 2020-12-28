Нервный водитель с двойными номерами на машине привлек внимание Росгвардии на АЗС на Большевиков

Сотрудники Росгвардии, случайно проезжая мимо, поймали «на горячем» любителя халявного топлива в Невском районе Петербурга. Их внимание привлекли двойные номера на автомобиле и явно нервничавший водитель.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, около 0:45 28 декабря наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Невского района, патрулируя улицы, проезжал мимо заправки на проспекте Большевиков. На АЗС росгвардейцы заметили автомобиль Volkswagen Polo, на переднем бампере которого были установлены сразу два номерных знака — один поверх другого. Водитель в это время заправлял «Фольксваген» топливом и явно нервничал, постоянно озираясь по сторонам.
Сотрудники Росгвардии решили проверить у мужчины документы и направились на АЗС. Когда они приблизились к «Фольксвагену», водитель сел в машину и попытался уехать, не расплатившись за топливо, но был задержан на месте и передан полиции. Номера, установленные на его автомобиле, как оказалось, закреплены за Citroen C4 и принадлежат другому автовладельцу.