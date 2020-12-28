Предприимчивый петербуржец попытался нажиться на посетителях «Газпром Арены». Его задержали в ходе «контрольной закупки»

«Контрольная закупка» помогла разоблачить нелегального торговца билетами у «Газпром Арены». Итоги импровизированной спецоперации по его поимке приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 декабря.
В середине сентября этого года начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий ФК «Зенит» заметил мужчину, который торговал билетами на матч «Зенит» — «Арсенал» между кассовым павильоном и аккредитационным центром стадиона на Крестовском острове.
У него возник план, направленный на разоблачение и поимку предприимчивого петербуржца: он поручил своему подчинённому провести «контрольную закупку», выдал ему деньги, а сам остался наблюдать за происходящим из окна.
Тайный покупатель выполнил задание, а затем подал знак, что сделка состоялась. К продавцу сразу же подошли заранее осведомлённые сотрудники полиции, задержали его и отвезли в отдел. Как удалось установить, он продавал билеты за тысячу рублей, тогда как их себестоимость составляла сто рублей.
Петроградский районный суд оштрафовал его на три тысячи рублей, а также запретил посещать спортивные соревнования на полгода.