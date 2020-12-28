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Предприимчивый петербуржец попытался нажиться на посетителях «Газпром Арены». Его задержали в ходе «контрольной закупки»

«Контрольная закупка» помогла разоблачить нелегального торговца билетами у «Газпром Арены». Итоги импровизированной спецоперации по его поимке приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 декабря.

В середине сентября этого года начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий ФК «Зенит» заметил мужчину, который торговал билетами на матч «Зенит» — «Арсенал» между кассовым павильоном и аккредитационным центром стадиона на Крестовском острове.

У него возник план, направленный на разоблачение и поимку предприимчивого петербуржца: он поручил своему подчинённому провести «контрольную закупку», выдал ему деньги, а сам остался наблюдать за происходящим из окна.

Тайный покупатель выполнил задание, а затем подал знак, что сделка состоялась. К продавцу сразу же подошли заранее осведомлённые сотрудники полиции, задержали его и отвезли в отдел. Как удалось установить, он продавал билеты за тысячу рублей, тогда как их себестоимость составляла сто рублей.

Петроградский районный суд оштрафовал его на три тысячи рублей, а также запретил посещать спортивные соревнования на полгода.

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Комментарии (6)

OdinokiyDupri
В чем проблема ввести именные билеты на все и навсегда. Не можешь пойти, иди сдавай.
Мы же не перепродаем билеты на самолет или поезд. Почему с театрами и стадионами такая хрень!? А я вам скажу, вероятно кто-то имеет с этого, эта индустрия темный лес.
260569221
Борыга обыкновенный. Вы бы лучше взялись за авито, там барыг этих полно
Matraskin
а в чем смысл такого "наказания"
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