Предприимчивый петербуржец попытался нажиться на посетителях «Газпром Арены». Его задержали в ходе «контрольной закупки»

«Контрольная закупка» помогла разоблачить нелегального торговца билетами у «Газпром Арены». Итоги импровизированной спецоперации по его поимке приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 декабря.

В середине сентября этого года начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий ФК «Зенит» заметил мужчину, который торговал билетами на матч «Зенит» — «Арсенал» между кассовым павильоном и аккредитационным центром стадиона на Крестовском острове.

У него возник план, направленный на разоблачение и поимку предприимчивого петербуржца: он поручил своему подчинённому провести «контрольную закупку», выдал ему деньги, а сам остался наблюдать за происходящим из окна.