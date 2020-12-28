Присяжные признали виновным рядового Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье

Рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова присяжные заседатели признали виновным в убийстве восьми человек в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом 28 декабря пишет ТАСС.



«Да, виновен. Единодушно», — сказал старшина присяжных.



Дело рассматривается во Втором Восточном окружном военном суде в Чите, окончательный вердикт вынесет судья.



Шамсутдинов ранее признал свою вину. Во время следствия он прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не страдал каким-либо «психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики», которые мешали бы ему осознавать опасность своих действий.

