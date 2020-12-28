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Присяжные признали виновным рядового Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье

Рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова присяжные заседатели признали виновным в убийстве восьми человек в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом 28 декабря пишет ТАСС.

«Да, виновен. Единодушно», — сказал старшина присяжных.

Дело рассматривается во Втором Восточном окружном военном суде в Чите, окончательный вердикт вынесет судья.

Шамсутдинов ранее признал свою вину. Во время следствия он прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не страдал каким-либо «психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики», которые мешали бы ему осознавать опасность своих действий.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей во втором Восточном окружном военном суде. Предварительное слушание назначено на 29 сентября.

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Комментарии (4)

Анна Гаврилова
Правильно. Изолировать навсегда. Если такое поощрять у нас каждый будет разбираться с оружием. Ладно виноватые. Но простые то граждане, среди которых попадутся чьи то родственники как?.
kolpankolpan
Восемь дураков положил девятый. Сбежать было труднее чем поднять автомат.Идиот.Пожизненный.
Петр Петров
Что это за присяжные интересно, парень присек изнасилование, причем свое собственное изнасилование, а они считают его виновным!!
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