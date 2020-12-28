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Кинотеатры предложили выгонять зрителей за съёмку и запрещённые вещи в сумках. Еду отнимать не станут

Минкульт намерен обновить правила взаимодействия кинотеатров и зрителей и внести поправки к закону «О кинематографии». Как 28 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, внесенный в правительство 4 декабря, посетителям будет запрещено вести аудио- и видеозапись фильмов, а также проносить на сеанс оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки. Тех, кто будет нарушать правила, могут вывести из зала.

Проект определяет условия возврата билетов: сдать входной по собственной инициативе до начала сеанса получится согласно нормам, установленным в каждом кинотеатре, если же показ был отменён, то зритель имеет право на возврат средств в течение семи дней. До этого такие правила не были прописаны в законе, и посетители могли требовать деньги в случае, если просто не пришли на сеанс. Законопроект инициировала Ассоциация владельцев кинотеатров, предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Как отмечает «Коммерсантъ», кинотеатрам не удалось добиться прямого запрета на пронос зрителями своей еды и напитков в зал. Такой пункт позволил бы площадкам больше зарабатывать в частности из-за повышения спроса на продукты из кинобаров, однако такое изменение не согласовал Роспотребнадзор.

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Комментарии (5)

Pilat
А за секс на последнем ряду, выгонять не будут?
А то sw волнуются.
USSR_forever
Да в ваших т.н. "кинобарах" наценка такая, что гораздо проще пронести еду с собой. Большой пакет солёного готового, но остывшего поп-корна стоит в "зелёной" сети города 45 рублей, и он по объёму как большое ведро поп-корна за 450 рублей. Сравните разницу в 10 раз. И тот же 1 литр Pepsi по акции можно купить за 49 рублей, в то время, как стакан такого объёма обойдётся в 300 рублей, что по-сути в 6 раз дороже. Причём в разлив идёт не настолько качественная жидкость - там воды больше. К тому же порой проще из соседнего бургерного магаза с едой взять набор за 300 и поесть внутри кинотеатра, чем закупаться в "кинобаре" на 1000. Хотят запретить проносить еду с собой? Тогда пусть это будет касаться всей еды, включая их "кинобары". Отсутствие еды в кино-зале конечно сделает многим приятное, т.к. у вас над уход не будут хлюпать, чавкать и рыгать. Но это не избавляет от дебилов, которые сидят полфильма в смартфоне, которые вечно разговаривают в процессе, и которые ходят туда-сюда от нефиг делать
Alex000
Жесть какая, кто-то ещё туда ходит?
Цифровой контент стоит очень недорого, зато просмотр выходит гораздо удобнее и комфортнее, нежели сидя в кинозале.
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