Кинотеатры предложили выгонять зрителей за съёмку и запрещённые вещи в сумках. Еду отнимать не станут

Минкульт намерен обновить правила взаимодействия кинотеатров и зрителей и внести поправки к закону «О кинематографии». Как 28 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, внесенный в правительство 4 декабря, посетителям будет запрещено вести аудио- и видеозапись фильмов, а также проносить на сеанс оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки. Тех, кто будет нарушать правила, могут вывести из зала.

Проект определяет условия возврата билетов: сдать входной по собственной инициативе до начала сеанса получится согласно нормам, установленным в каждом кинотеатре, если же показ был отменён, то зритель имеет право на возврат средств в течение семи дней. До этого такие правила не были прописаны в законе, и посетители могли требовать деньги в случае, если просто не пришли на сеанс. Законопроект инициировала Ассоциация владельцев кинотеатров, предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

