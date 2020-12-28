У менеджера из Петербурга угнали самосвал, который был не на ходу после ДТП

Петербургские угонщики оставили жителя Пушкина без самосвала. Техника стояла во Фрунзенском районе и была не на ходу: после аварии у машины поломался двигатель.
Как стало известно «Фонтанке», днем 27 декабря в полицию Фрунзенского района обратился 36-летний менеджер, проживающий в Пушкине. Он сообщил о пропаже своего самосвала КамАЗ 2012 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 700 тысяч рублей.
Мужчина рассказал, что самосвал купил в мае 2019 года за 1,4 миллиона рублей. Затем машина попала в ДТП, и ей потребовался ремонт. Поскольку из строя вышел двигатель, ремонт стоил дорого, а денег на него не было, так что около 13 часов 15 мая 2020 года заявитель оставил самосвал припаркованным на площадке у дома 61, литера В, по Дунайскому проспекту.
После этого мужчина уехал в Краснодарский край, где пробыл до сентября. Спустя несколько месяцев после возвращения, около часа дня 27 декабря, он проезжал по Фрунзенскому району и решил проверить свой КамАЗ, однако на месте его не обнаружил.
ПТС автомобиля при этом находится в залоге у кредитной компании, и кредит мужчина еще оплачивает.