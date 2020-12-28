«Дикси», в котором смертельные травмы получил безмасочник, стал целью грабителей в масках. Пострадал кассир

Голодные игры устроили молодые люди и девушка в «Дикси» у станции метро «Елизаровская» в Петербурге. С боем они выносили из магазина продуктовый набор для выживальщиков.
Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне ночью в полицию поступило сообщение о попытке кражи из магазина на Бабушкина, 17. Как объяснила кассир, покупатели не вызывали подозрений, пока девушка в чёрной маске не начала собирать товары в личный пакет, а не в корзинку. После этого её подельник схватил ношу и попытался выбежать из супермаркета, однако сотрудники догнали его в вестибюле и начали отбирать продукты. Мужчина смог оттолкнуть управляющую, а старшего кассира ударил по голове, да так сильно, что та была вынуждена позже отправиться домой.
В конце концов, сбросив пакет, грабитель выбежал на улицу, а сотрудники магазина закрыли дверь на ключ, заперев с собой девушку. Оставшийся снаружи начал долбиться в стекло и угрожать расправой. Работницы «Дикси» испугались и спрятались в туалете, чтобы еще раз вызвать полицию. Когда они вышли в зал через 10 минут, там уже никого не было.
Сейчас оперативники изучают видеозаписи с камер и пытаются найти троицу. Сотрудники магазина проводят инвентаризацию.
Напомним, в этом же магазине на прошлой неделе после конфликта скончался покупатель без маски.