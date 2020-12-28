Как минимум дважды за ночь 28 декабря на севере Петербурга сотрудники ГИБДД ловили водителей без прав. Один раз — на месте серьёзной аварии на пересечении Афонской и Вербной улицы.

Как сообщает «Дорожный инспектор», на этом перекрёстке почти одновременно с предыдущей аварией (с «Хёндэ» и «Опелем») произошло ещё одно незначительное ДТП. Когда инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району приехали его оформлять, выяснилось, что у одного из участников — водителя «Рено» компании «Яндекс.Такси» — водительское удостоверение имеет явные признаки подделки. Оно напечатано на струйном принтере, гильоши сильно размыты.