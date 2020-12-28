Как минимум дважды за ночь 28 декабря на севере Петербурга сотрудники ГИБДД ловили водителей без прав. Один раз — на месте серьёзной аварии на пересечении Афонской и Вербной улицы.
Как сообщает «Дорожный инспектор», на этом перекрёстке почти одновременно с предыдущей аварией (с «Хёндэ» и «Опелем») произошло ещё одно незначительное ДТП. Когда инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району приехали его оформлять, выяснилось, что у одного из участников — водителя «Рено» компании «Яндекс.Такси» — водительское удостоверение имеет явные признаки подделки. Оно напечатано на струйном принтере, гильоши сильно размыты.
24-летний мужчина, приехавший из Киргизии, доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подделки документов.
Ещё один гость города «забыл», что у него «закончились права». Его задержали инспекторы ОБ ДПС 5 ГИБДД, по данным «Дорожного инспектора», сегодня около 3:15, на пересечении Дороги на Каменку и Парашютной улицы. 32-летний мужчина управлял автомобилем «КИА» по национальному водительскому удостоверению Туркменистана, закончившемуся в марте 2020 года. Его оформили по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление ТС без права управления), а машину поместили на спецстоянку.
Прошлой ночью, напомним, проверка автомобилиста в Красногвардейском районе Петербурга также закончилась уголовным делом о подделке документов. Водитель каршеринга пытался прикинуться оперативником уголовного розыска.