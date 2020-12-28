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На Вербной, где «Хёндэ» устроил бешеный «танец», случилось второе ДТП — с уголовным оттенком

Как минимум дважды за ночь 28 декабря на севере Петербурга сотрудники ГИБДД ловили водителей без прав. Один раз — на месте серьёзной аварии на пересечении Афонской и Вербной улицы.

Как сообщает «Дорожный инспектор», на этом перекрёстке почти одновременно с предыдущей аварией (с «Хёндэ» и «Опелем») произошло ещё одно незначительное ДТП. Когда инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району приехали его оформлять, выяснилось, что у одного из участников — водителя «Рено» компании «Яндекс.Такси» — водительское удостоверение имеет явные признаки подделки. Оно напечатано на струйном принтере, гильоши сильно размыты.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

24-летний мужчина, приехавший из Киргизии, доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подделки документов.

Ещё один гость города «забыл», что у него «закончились права». Его задержали инспекторы ОБ ДПС 5 ГИБДД, по данным «Дорожного инспектора», сегодня около 3:15, на пересечении Дороги на Каменку и Парашютной улицы. 32-летний мужчина управлял автомобилем «КИА» по национальному водительскому удостоверению Туркменистана, закончившемуся в марте 2020 года. Его оформили по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление ТС без права управления), а машину поместили на спецстоянку.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Прошлой ночью, напомним, проверка автомобилиста в Красногвардейском районе Петербурга также закончилась уголовным делом о подделке документов. Водитель каршеринга пытался прикинуться оперативником уголовного розыска.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (5)

Castor Troy
Странно, а я думал в обезьяндексы можно без прав, не понимающим языка и обсаженным... они вроде бы в основном там все такие...
Маэстро
А что, чтобы работать в яндекс-такси права нужны? Судя по тому, как ездит яндекс-эконом, и без прав можно.
Vasya11
Если прошерстить всех агрегаторов с арендадателями, что в Московии, что в СП.б., уверен, будете "приятно" удивлены численностью гостей, оказывающих услуги в качестве таксистов подобным образом.
Особенно, преобладающая численность гостей использующие ВУ своих родственников, которые находятся у себя на родине.
Лично множество раз слышал как гости передавая арендованную машину объясняли сменному где оставили документы на авто с правами в салоне.
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