В европейской части России 1 января температура изменится на 15–20 градусов в пределах всего тысячи км

Активное взаимодействие антициклона и циклона над столичным регионом в новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков, приведет к тому, что к западу от Москвы будет тепло, а восточнее — холодно.

Прогноз на праздничную ночь дал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Дело в том, что Москва находится на линии противостояния антициклона и циклона. «Будет большой температурный градиент на европейской части России: на западе от Москвы будет тепло, а на востоке — холодно, хотя расстояние совсем не большое. Получается, что на расстоянии 1 тыс. км температура будет отличаться на 15–20 градусов», — цитирует агентство синоптика 28 декабря.