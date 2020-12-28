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В европейской части России 1 января температура изменится на 15–20 градусов в пределах всего тысячи км

Фото: Наталья Гончарова/«Фонтанка.ру»

Активное взаимодействие антициклона и циклона над столичным регионом в новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков, приведет к тому, что к западу от Москвы будет тепло, а восточнее — холодно.

Прогноз на праздничную ночь дал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Дело в том, что Москва находится на линии противостояния антициклона и циклона. «Будет большой температурный градиент на европейской части России: на западе от Москвы будет тепло, а на востоке — холодно, хотя расстояние совсем не большое. Получается, что на расстоянии 1 тыс. км температура будет отличаться на 15–20 градусов», — цитирует агентство синоптика 28 декабря.

Так, по его словам, в Тверской и Брянской областях, то есть к западу от столицы, ночью 1 января будет 0 — плюс 4 градуса, а в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах — 8–16 градусов мороза.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал «Фонтанке» о сомнениях по поводу новогодней ночи.

Фото: Наталья Гончарова/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

grannie
Тверская и Брянская область - "на западе от столицы"? - оригинально..Не, ну в каком-то смысле, конечно, да, но с тем же успехом можно было бы сказать такое же, ну, про Крым, допустим.
Vilsa777
Очень явно получилось.
bluxer
Тверь, Брянск, Калуга, Орёл, а тем более Смоленск - цэ Европа.
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