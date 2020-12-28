FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Девятилетняя Света на площадке спасла задыхавшегося ребёнка

Глава Чукотки Роман Копин по видеосвязи наградил медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» 9-летнюю Светлану, живущую в городе Билибино.

Как сообщает 28 декабря РИА Новости, Света спасла жизнь задыхавшейся девочке. На пустой детской площадке она заметила ребёнка, зацепившегося шарфом за горку. Девочка висела и плакала — она задыхалась. Света бросилась к горке и освободила девочку.

Губернатор Чукотского автономного округа рассказал о героическом поступке. «Хочу Светлане выразить благодарность за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации. Несмотря на возраст, ты не растерялась и помогла ребенку на детской площадке. Такой поступок мог совершить только неравнодушный человек. Принято решение вручить тебе такой знак «За проявленное мужество». Ближайшим самолётом мы организуем доставку и вручим тебе его лично», — пообещал Копин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний