Девятилетняя Света на площадке спасла задыхавшегося ребёнка

Глава Чукотки Роман Копин по видеосвязи наградил медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» 9-летнюю Светлану, живущую в городе Билибино.

Как сообщает 28 декабря РИА Новости, Света спасла жизнь задыхавшейся девочке. На пустой детской площадке она заметила ребёнка, зацепившегося шарфом за горку. Девочка висела и плакала — она задыхалась. Света бросилась к горке и освободила девочку.

Губернатор Чукотского автономного округа рассказал о героическом поступке. «Хочу Светлане выразить благодарность за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации. Несмотря на возраст, ты не растерялась и помогла ребенку на детской площадке. Такой поступок мог совершить только неравнодушный человек. Принято решение вручить тебе такой знак «За проявленное мужество». Ближайшим самолётом мы организуем доставку и вручим тебе его лично», — пообещал Копин.