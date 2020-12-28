Сотрудники ГИБДД в Выборгском районе Санкт-Петербурга не только предотвратили серьёзное ДТП, но и спасли человека.

Как сообщает 28 декабря «Дорожный инспектор», минувшим вечером, около 22 часов, инспекторы выборгского отдела получили вызов на Парашютную улицу. Очевидцы рассказали, что там на проезжей части находится неадекватный мужчина и бросается под машины.

Прибыв на место, полицейские действительно нашли человека у края дороги. Как выяснилось, он был нетрезв, его высадили из машины знакомые. К счастью, проезжающие мимо автомобили не задели его. Вызвали скорую помощь.