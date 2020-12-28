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Полицейских вызвали на Парашютную спасать водителей от «неадеквата», а нашли они человека, выброшенного из машины

Сотрудники ГИБДД в Выборгском районе Санкт-Петербурга не только предотвратили серьёзное ДТП, но и спасли человека.

Как сообщает 28 декабря «Дорожный инспектор», минувшим вечером, около 22 часов, инспекторы выборгского отдела получили вызов на Парашютную улицу. Очевидцы рассказали, что там на проезжей части находится неадекватный мужчина и бросается под машины.

Прибыв на место, полицейские действительно нашли человека у края дороги. Как выяснилось, он был нетрезв, его высадили из машины знакомые. К счастью, проезжающие мимо автомобили не задели его. Вызвали скорую помощь.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

С подозрением на обморожение конечностей мужчину передали медикам скорой. «Друзья, если видите, что человек нуждается в помощи, не проходите мимо — вызывайте экстренные службы», — советует «Дорожный инспектор».

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Комментарии (3)

261880401
Ну сейчас спасут, через неделю все повторится снова. От судьбы не уйдет.
DimDimych
Вызвали спасать водителей от неадеквата и нашли они именно пьяного неадеквата.
Уникальный случай когда заголовок передает суть точнее, чем сама статья.
кто-то страшный
Это местный. Бегал, всем сообщал, что БМВ - это диагноз.
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