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Учёные объяснили, почему новый штамм коронавируса более опасен для детей

«Британская» мутация коронавируса, по мнению учёных, оказалась более заразной для детей из-за высокой способности проникать в клетки.

Как передаёт 28 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail, по словам профессора Имперского колледжа Лондона Венди Барклай, коронавирус проникает в организм, связываясь с рецептором АСЕ2. У взрослых в верхних дыхательных путях — в носу и горле — больше АСЕ2 (их число растёт с течением жизни), в связи с чем они более уязвимы для патогена, чем дети. Предыдущему штамму было трудно связываться с АСЕ2, а новому легче, поэтому дети (наряду со взрослыми) заболевают быстрее.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что новый штамм вируса на 56 процентов более заразен. При этом нельзя сказать, что он специально направлен на детей. Также учёные не считают, что новый штамм ведёт к более тяжёлому течению болезни.

По данным Университета Хопкинса на утро 28 декабря мск, COVID-19 по всему миру заболели 80,7 миллиона человек, умерли от него 1,76 миллиона человек.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили недавно в Великобритании, а после ещё в семи странах ЕС. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России «британского» штамма нет.

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