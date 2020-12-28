«Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей Красносельского района, попавших в зону отключения (в районе улиц Пионерстроя и пограничника Горькавого), после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ», — отмечается в сообщении. Для запитывания были использованы 29 дизель-генераторных установок, работали 39 оперативных бригад.

Более 80% потребителей, попавших в зону отключения электроэнергии в Красносельском районе Петербурга, были запитаны к 1:40, сообщила пресс-служба компании «Ленэнерго» ночью 28 декабря. С 2:43 все дома получают электроэнергию в полном объёме.

Читатели «Фонтанки» жалуются, что кому-то свет дали только к 4 часам утра, при этом не было и отопления, поскольку не работала насосная станция, и потекли батареи.

Напомним, электричество в Красносельском районе пропало 27 декабря около 18 часов, без света остались около 200 домов. Причиной блэкаута стало технологическое нарушение на сетях. В зону отключения электроэнергии попала котельная ГУП «ТЭК». Вечером электричество начали возвращать в дома.

ГУП «ТЭК» отчитывается, что к 23:40 теплоэнергетики подали тепло и горячую воду в 133 здания от 2-ой Красносельской котельной, в 00:15 переключили остальные 355 зданий на Юго-Западную ТЭЦ. При подаче напряжения 4-ая Красносельская котельная готова к пуску (она обеспечивает отоплением 344 жилых дома, в 275 зданиях от неё зависит горячее водоснабжение).