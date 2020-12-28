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Блэкаут задел котельную в Петербурге. Тепло в 344 дома обещают вернуть в течение ночи

В зону отключения электроэнергии попала котельная в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в ГУП «ТЭК» 27 декабря.

Котельная на улице Пионерстроя обеспечивает отоплением 344 жилых дома, в 275 зданиях от нее зависит горячее водоснабжение. Сейчас здания переводят на резервную схему.

«Теплоэнергетики обеспечили подачу теплоносителя потребителям от двух источников: Юго-Западной ТЭЦ и 2-ой Красносельской котельной, организовав теплоснабжение абонентов на пониженных параметрах. По состоянию на 22:34 теплоэнергетики начали подачу тепла и горячей воды в 133 здания от 2-ой Красносельской котельной. Далее специалисты ТЭКа приступят к переключению остальных потребителей на Юго-Западную ТЭЦ. Добавим, что при подаче напряжения 4-ая Красносельская котельная готова к пуску», — уточнили на предприятии.

Из-за аварии на сетях остались без света около 200 домов. После отключения электричества жители стали жаловаться в социальных сетях на охлаждающиеся батареи. Спустя пять часов после блэкаута полностью электроснабжение так и не восстановлено. Свет удалось вернуть только в половину зданий.

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Комментарии (1)

264739261
Конкретно где можно узнать? Когда будет электричество на пионерстроя? То что ленэнерго борится за свет. Это понятно. Сейчас они восстановят электричество по аварии ( может быть). А завтра будет продолжение.
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