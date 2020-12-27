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Роспотребнадзор дал прогноз по угасанию пандемии коронавируса

Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в следующем году.

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», — цитирует Покровского РИА Новости.

Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины.

«В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — заключил Покровский.

По данным ВОЗ, всего в мире выявили свыше 79 миллионов заражений новой инфекцией. Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии, эти же страны лидируют и по числу жертв.

По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. С весны в стране зафиксировали более трех миллионов случаев COVID-19, из которых 2,45 миллиона выздоровели и более 54 тысяч скончались.

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Комментарии (1)

Vurgagain
Даже здесь мы не на первом месте. Воистину, талантливые - талантливы во всем.
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