Роспотребнадзор дал прогноз по угасанию пандемии коронавируса

Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в следующем году.

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», — цитирует Покровского РИА Новости.

Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины.

«В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — заключил Покровский.

