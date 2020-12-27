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Каршеринг и такси встретились на Торфяной дороге. Собирается пробка в обе стороны

Авария с участием такси и каршеринга произошла в Приморском районе Петербурга 27 декабря. О ДТП в социальных сетях рассказали очевидцы.

Две легковушки столкнулись на Торфяной дороге около 16.00. Автомобиль такси потерял бампер. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено в обе стороны на участке между Школьной и Ситцевой улицами.

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Ещё одна авария с участием каршеринга произошла на Комендантской площади в 4.20 утра. Автомобиль Volkswagen Polo не справился с управлением и протаранил ограждение трамвайных путей на проспекте Испытателей.

vk.com/spb_today

«В результате ДТП у авто отвалилось колесо и передний бампер. Водитель и пассажир не пострадали и скрылись с места аварии на другом автомобиле», — отметили очевидцы.

Фото: vk.com/spb_today

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