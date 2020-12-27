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Песков: Личные отношения Путина и Эрдогана позволяют гармонично разрешать спорные моменты

Личные взаимоотношения и конструктивный настрой президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволяют находить гармоничные решения в спорных ситуациях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Помимо этого, конечно же, у нас огромный комплекс двусторонних отношений [России и Турции]. И когда вот в этих рамках два государства возглавляют лидеры, которые так друг к другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично», — сказал он.

Песков добавил, что Россия и Турция являются крупнейшими геополитическими игроками, которые могут и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в регионе. «По крайней мере, делать так, чтобы не было войны», — резюмировал он.

Ранее Путин, отвечая на один из вопросов на большой пресс-конференции, назвал Эрдогана человеком, «который держит свое слово», несмотря на то что их взгляды «на отдельные вопросы могут расходиться». В свою очередь турецкий лидер ответил Путину аналогичным заявлением и сказал, что считает президента России честным человеком.

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Комментарии (7)

Pilat
Путин держит Эрдогана за помидоры.
А Эрдоган Путина за газовую трубу.
Прямо хоть картину пиши маслом.
очень гармонично получится.
RemyMartin
По самые помидоры
Garret
У Николая II тоже с братом Вильгельмом были отношения, родственные. Мировую войну и предательство (порекомендовал назначить Протопопова на должность главы МВД, что обернулось революцией) это не остановило
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