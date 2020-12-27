Песков: Личные отношения Путина и Эрдогана позволяют гармонично разрешать спорные моменты

Личные взаимоотношения и конструктивный настрой президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволяют находить гармоничные решения в спорных ситуациях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Помимо этого, конечно же, у нас огромный комплекс двусторонних отношений [России и Турции]. И когда вот в этих рамках два государства возглавляют лидеры, которые так друг к другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично», — сказал он.