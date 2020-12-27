FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Цена биткоина обновила исторический максимум второй раз за день

Биткоин в ходе торговой сессии 27 декабря подорожал на 12,5%, до $28 028, снова обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:05 мск воскресенья.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас добыта большая часть биткоинов, пишет ТАСС.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09.01 мск стоимость биткоина установилась на отметке 27 215 долларов, что стало историческим максимумом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний