Биткоин в ходе торговой сессии 27 декабря подорожал на 12,5%, до $28 028, снова обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:05 мск воскресенья.
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас добыта большая часть биткоинов, пишет ТАСС.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09.01 мск стоимость биткоина установилась на отметке 27 215 долларов, что стало историческим максимумом.