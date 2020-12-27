Биткоин в ходе торговой сессии 27 декабря подорожал на 12,5%, до $28 028, снова обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:05 мск воскресенья.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас добыта большая часть биткоинов, пишет ТАСС.