Пьяный «Мерседес» прокатился по Пушкину со стрельбой. Веселье остановила полиция

Пока закрыты бары, двое приятелей в Пушкине решили развлечься покатушками по городу. С собой они взяли алкоголь и оружие.



Как стало известно «Фонтанке», 27 декабря около 3:00 сотрудники полиции на Привокзальной площади остановили «Мерседес». Автомобиль привлёк внимание громким поведением пассажира. 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из окна.

36-летнего водителя и его приятеля доставили в отдел полиции. Первый получил протокол за пьяное вождение, второй — за появление в общественных местах в нетрезвом виде. У стрелка изъяли травматический пистолет.