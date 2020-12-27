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Пьяный «Мерседес» прокатился по Пушкину со стрельбой. Веселье остановила полиция

Пока закрыты бары, двое приятелей в Пушкине решили развлечься покатушками по городу. С собой они взяли алкоголь и оружие.

Как стало известно «Фонтанке», 27 декабря около 3:00 сотрудники полиции на Привокзальной площади остановили «Мерседес». Автомобиль привлёк внимание громким поведением пассажира. 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из окна.

36-летнего водителя и его приятеля доставили в отдел полиции. Первый получил протокол за пьяное вождение, второй — за появление в общественных местах в нетрезвом виде. У стрелка изъяли травматический пистолет.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении пассажира мера пресечения — подписка о невыезде», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (8)

263836471
Нужно было два травмата иметь придуркам, и устроить дуэль с 15 шагов в память о Пушкине...
Cashmare
Предупредительный в голову и всего делов
Men13
Уродливые слова русского языка: покатушки(с)
Какие еще покатушки? Зачем употреблять мерзейшее слово, которое:
– оборудовано суффиксом «ушк» (с такими надо быть осторожнее) – делится на два слова с помощью запятой. Получается «Пока, тушки» – и это мрак.
Других объективных причин ненавидеть «покатушки» нет, но просто вслушайтесь, насколько безвкусно и по-деревенски это звучит. Даже слово «потаскушка» приятнее, чем вонючие «покатушки».
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